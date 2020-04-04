Koronavirüs salgınından korunmak amacıyla yetkililer, vatandaşlara gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları yönünde çağrı yapıyor. Bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan da bir video geldi. Bakan Kasapoğlu’nun paylaştığı ’Evde kal’ videosunda, A Milli Futbol Takımı’nın, EURO 2020 Elemeleri’nde evinde oynadığı maçlarda hiç mağlup olmamasına dikkat çekildi ve ’Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın’ başlığı atıldı.
Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın! @MilliTakimlar #EvindeKalTürkiye #YineKazanacaksın pic.twitter.com/VHnlsJtLM7— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 4, 2020
İspanyol devi FC Barcelona'da sağlık ekibi sorumlusu Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez'in ardından başkan yardımcısı Jordi Cardoner'in de testleri pozitif çıktı.
Leicester City'de forma giyen milli futbolc Çağlar Söyüncü beIN Sports'a konuştu. Söyüncü, yaptığı açıklamada 2019 yazında Manchester United'a transfer olan Harry Maguire'den de bahsetti ve "dünyanın en pahalı stoperinin yerinde oynuyorum" dedi.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, bu sezon sakatlıklığı nedeniyle 20 maça çıkabilmiş, yıldız futbolcunun gelecek sezonda Roma'da olmayacağı iddia edilmişti. Cengiz'le ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekibi Everton'un gelecek sezon transferde büyük bir harcama yapacağı ve milli yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna katacağı bildirildi.
İspanyol devi Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Marcos Llorente, Liverpool taraftarını kızdıracak bir paylaşım yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Anfield deplasmanında Atletico Madrid formasıyla Liverpool ağlarına 2 gol yollayarak rakiplerinin saf dışı kalmasını sağlayan Marcos Llorente, o günün hatırasına köpeğine Anfield ismini verdiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin büyük umutlar ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı Tolgay Arslan ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.
İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, futbolcuları Dorukhan Toköz hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak oyuncunun menajerine tepki gösterdi.