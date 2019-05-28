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28 Mayıs 2019 Salı 22:34 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 22:34

Bakan Kasapoğlu'ndan Metin Aşık için baş sağlığı mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Metin Aşık için baş sağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık'ın vefatı dolayısıyla bir baş sağlığı mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. 1989-1993 yılları arasında Fenerbahçe Kulübü başkanlığı yapan merhum Metin Aşık'a Allah'tan rahmet, ailesi, dostları ve Fenerbahçe camiasına baş sağlığı dilerim."

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