  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 15:05
  • |
  • 17 Nisan 2020 Cuma 15:09

Bakan Kasapoğlu'ndan liglerin ne zaman başlayacağına dair yeni açıklama

Bakan Kasapoğlu'ndan liglerin ne zaman başlayacağına dair yeni açıklama

Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair birçok konuya açıklık getirdi. Bakan Kasapoğlu, liglerin ne zaman başlayacağına yönelik soruya, “Ben sporcularımızla da federasyonlarla da konuşuyorum. Ne zaman başlayacağız ise ulusal ve uluslararası akıl ile kararlaştırılacaktır” cevabını verdi.

Gündeme dair soruları yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Pek çok alanda etkileri olan çok yönlü bir konu koronavirüs. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçten Türkiye daha güçlü bir şekilde çıkacaktır."

- 25 bin Türk daha getirilecek Fuat Oktay açıkladı. Bunlar için yurtlar hazır mı yurtlarda sağlık çalışanları da kalıyor nerede kaç kişi bu karar nasıl alındı?

Dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımızın öğrencilerimizin evinde kalması cidden duygu yüklü bir konu. Bugün 25 kişi süreci de başladı. 60 ile yakın yerde yurtlarımızı ayarladık bu vatandaşlarımız için. Kuveyt ve Hollanda'dan gelecek ilk etapta vatandaşlarımız. Sağlık çalışanlarımız da bu mücadelenin kahramanları. Onların da sağlığı açısından 6 binden fazla sağlık çalışanımızı yurtlarda misafir ediyoruz.

- 'Evde kal hareketsiz kalma' çağrısı nasıl sonuç veriyor?

Evde kalmak sadece kendi sağlığımız için değil toplum sağlığı açısından da önemli bir misyon. Yaşanmamış bir süreç diyoruz ya cidden ilk defa yaşıyoruz. Gerek televizyonlarımızda gerek sosyal medyada hareketliliğe teşvik etmeye çalışıyoruz.

'ÖNCELİK SPORCULARIMIZIN, MİLLETİMİZİN SAĞLIĞI?'

- En çok merak edilen konulardan biri de futbol. Şu anda belirlenmiş bir formül var mı?

Biliyorsunuz pek çok erteleme var. Ben sporcularımızla da federasyonlarla da konuşuyorum. Ne zaman başlayacağız ise ulusal ve uluslararası akıl ile kararlaştırılacaktır.

- Mayıs ayı içinde normalleşme beklentisi var. Bu nasıl etkiler sporun gidişini?

Tabi yorumlardan ziyade gidişatı izlemek daha mantıklı. Biz sporcunun sağlığını bir maça değişmeyiz. Biz bu nedenle çaba gösteriyoruz. Ölüm vakasına göre ligleri en erken tatil eden ülke Türkiye'dir.

- Spor dünyasında virüs taşıyanlara yönelik bir bilginiz var mı?

Spor camiasında Covid-19 olan birçok kişi iyileşti yine bir kısmı da iyileşme aşamasında.

- Maaş ve bonservis olarak nasıl bir yol izlenecek, beklentiniz nedir?

Kulüplerimize en temel çağrımız üretim odaklı olmaları. Amacımız bundan sonra sporu daha başarılı şekilde yönetmek. Maaş gibi konular hakkında tabii konuşmalar yapmaları gerekiyor ama üretim, üretim, üretim... Yönetimlerin de çok daha hesap verilebilir olması gerekiyor.

(Ntv)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'de Gael Clichy tamam, İrfan Can Kahveci yolda

title

Otomobil sporlarında yarış heyecanı evlere taşınıyor

title

Güven Yalçın: Beşiktaş'ı duyunca 'nereye imza atacağım' dedim

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Bu kez G.Saray da engel olamadı! F.Bahçe sezonun transfer bombasını patlattı
Bu kez G.Saray da engel olamadı! F.Bahçe sezonun transfer bombasını patlattı

Bu kez G.Saray da engel olamadı! F.Bahçe sezonun transfer bombasını patlattı

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Efsane futbolcu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Efsane futbolcu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Efsane futbolcu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ligler ne zaman başlayacak? Yeni açıklama
Ligler ne zaman başlayacak? Yeni açıklama

Ligler ne zaman başlayacak? Yeni açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair birçok konuya açıklık getirdi. Bakan Kasapoğlu, liglerin ne zaman başlayacağına yönelik soruya, “Ben sporcularımızla da federasyonlarla da konuşuyorum. Ne zaman başlayacağız ise ulusal ve uluslararası akıl ile kararlaştırılacaktır” cevabını verdi.

Cemil Turan ve Engin Verel AKŞAM'a konuştu
Cemil Turan ve Engin Verel AKŞAM'a konuştu

Cemil Turan ve Engin Verel AKŞAM'a konuştu

Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.

Kaptan'dan 385, Gustavo'dan 215
Kaptan'dan 385, Gustavo'dan 215

Kaptan'dan 385, Gustavo'dan 215

Kaptan Emre Belözoğlu'nun 385 bin TL ile başı çektiği bağış kampanyasına, Sarı-Lacivertli futbolcular tam 2 milyon 391 bin 500 liralık destek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı.

Balotelli adım adım Galatasaray'a geliyor
Balotelli adım adım Galatasaray'a geliyor

Balotelli adım adım Galatasaray'a geliyor

Galatasaray, İtalyanlar'ın yaramaz çocuğu Balotelli'yi kadrosuna katmaya kararlı. Ancak disiplin sorunlarıyla tanınan yıldız golcü için 1+1 yıllık; karşılıklı memnuniyet şartlı, performans ve başarı odaklı bir sözleşme teklifi hazırlanıyor.

Erol Bulut Fenerbahçe'ye! İşte yardımcıları...
Erol Bulut Fenerbahçe'ye! İşte yardımcıları...

Erol Bulut Fenerbahçe'ye! İşte yardımcıları...

Teknik direktör arayışını sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de adımlar tek bir noktaya gidiyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem Emre Belözoğlu hem de yönetim, genel özelliklerle Erol Bulut'u işaret ederken, Alanyaspor'un yaklaşımı da Fenerbahçe'nin Bulut'a yaklaştığını gösterdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.