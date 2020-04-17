Bakan Kasapoğlu'ndan liglerin ne zaman başlayacağına dair yeni açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair birçok konuya açıklık getirdi. Bakan Kasapoğlu, liglerin ne zaman başlayacağına yönelik soruya, “Ben sporcularımızla da federasyonlarla da konuşuyorum. Ne zaman başlayacağız ise ulusal ve uluslararası akıl ile kararlaştırılacaktır” cevabını verdi.

Gündeme dair soruları yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Pek çok alanda etkileri olan çok yönlü bir konu koronavirüs. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçten Türkiye daha güçlü bir şekilde çıkacaktır."

- 25 bin Türk daha getirilecek Fuat Oktay açıkladı. Bunlar için yurtlar hazır mı yurtlarda sağlık çalışanları da kalıyor nerede kaç kişi bu karar nasıl alındı?

Dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımızın öğrencilerimizin evinde kalması cidden duygu yüklü bir konu. Bugün 25 kişi süreci de başladı. 60 ile yakın yerde yurtlarımızı ayarladık bu vatandaşlarımız için. Kuveyt ve Hollanda'dan gelecek ilk etapta vatandaşlarımız. Sağlık çalışanlarımız da bu mücadelenin kahramanları. Onların da sağlığı açısından 6 binden fazla sağlık çalışanımızı yurtlarda misafir ediyoruz.

- 'Evde kal hareketsiz kalma' çağrısı nasıl sonuç veriyor?

Evde kalmak sadece kendi sağlığımız için değil toplum sağlığı açısından da önemli bir misyon. Yaşanmamış bir süreç diyoruz ya cidden ilk defa yaşıyoruz. Gerek televizyonlarımızda gerek sosyal medyada hareketliliğe teşvik etmeye çalışıyoruz.

'ÖNCELİK SPORCULARIMIZIN, MİLLETİMİZİN SAĞLIĞI?'

- En çok merak edilen konulardan biri de futbol. Şu anda belirlenmiş bir formül var mı?

Biliyorsunuz pek çok erteleme var. Ben sporcularımızla da federasyonlarla da konuşuyorum. Ne zaman başlayacağız ise ulusal ve uluslararası akıl ile kararlaştırılacaktır.

- Mayıs ayı içinde normalleşme beklentisi var. Bu nasıl etkiler sporun gidişini?

Tabi yorumlardan ziyade gidişatı izlemek daha mantıklı. Biz sporcunun sağlığını bir maça değişmeyiz. Biz bu nedenle çaba gösteriyoruz. Ölüm vakasına göre ligleri en erken tatil eden ülke Türkiye'dir.

- Spor dünyasında virüs taşıyanlara yönelik bir bilginiz var mı?

Spor camiasında Covid-19 olan birçok kişi iyileşti yine bir kısmı da iyileşme aşamasında.

- Maaş ve bonservis olarak nasıl bir yol izlenecek, beklentiniz nedir?

Kulüplerimize en temel çağrımız üretim odaklı olmaları. Amacımız bundan sonra sporu daha başarılı şekilde yönetmek. Maaş gibi konular hakkında tabii konuşmalar yapmaları gerekiyor ama üretim, üretim, üretim... Yönetimlerin de çok daha hesap verilebilir olması gerekiyor.

(Ntv)