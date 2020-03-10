Bakan Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması: İptal edilen etkinlikler var, yarın paylaşacağız

SPOR GÜNDEMİ

Olympiakos başkanı, koronavirüs kaptığını duyurdu Olympiakos başkanı, koronavirüs kaptığını duyurdu Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

'Derhal açıklayın!' G.Saray'dan MHK'ya başvuru 'Derhal açıklayın!' G.Saray'dan MHK'ya başvuru Galatasaray yönetimi, Sivasspor maçında çalınan penaltı için MHK'den açıklama istedi. VAR protokolüne göre hakemlerin ancak görmediği pozisyonlar için çağrıldığını hatırlatan sarı-kırmızılılar MHK'ye yaptıkları başvuruda, protokol ihlali iddiasında bulundular. Pozisyonun, Kalkavan'ın önünde olduğu, hakemin 'devam kararı' vermesi sonrasında oyunun devam etmesi gerektiği belirtildi.

Galatasaray'da Vedat Muriqi sevinci Galatasaray'da Vedat Muriqi sevinci Galatasaray'ın Kolombiyalı dünya yıldızı Falcao, yaptığı 1 gol ve 1 asistle eski günlerine dönüş sinyali verirken son 7 maçta yaptıklarıyla da Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'yi geride bıraktı.

İşte G.Saray'ın Mert Hakan'a ödeyeceği ücret! İşte G.Saray'ın Mert Hakan'a ödeyeceği ücret! İşte Galatasaray'ın sezon sonu için anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! Sivasspor'dan yıllık 700 bin TL kazanan 25 yaşındaki oyuncuyu Cimbom, aylık 700 bin TL artı imza parası teklifi ile ikna etti. Yıldız futbolcu herkesi reddedip Aslan oldu.

Galatasaray'da muhalefet harekete geçti! İlk buluşma... Galatasaray'da muhalefet harekete geçti! İlk buluşma... Galatasaray'da başkan adayı olmaya hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle bir araya geldi.

Fenerbahçe'de Zico ön planda Fenerbahçe'de Zico ön planda Sarı-Lacivertli yönetim, Zico-Alex formülünü de ön planda tutuyor.