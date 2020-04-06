Bakan Kasapoğlu'ndan kitap hediyesi

Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından ülkeye dönmeleri sağlanan ve Kastamonu'daki yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlara mektup ve kitap gönderdi.

AKŞAM

Kastamonu'da 28 ülkeden getirilen vatandaşlar, kentteki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentteki farklı yurtlara yerleştirilen 253 kişiye roman, edebiyat ve şiir kitapları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinin anlatıldığı bir mektup gönderdi. Üzerinde Kastamonulu Şeyh Şaban-ı Veli’nin, “Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle” sözünün yer aldığı kupalar da yurtlardaki konuklara hediye edildi. Bu arada Kasapoğlu, twitter hesabından Süper Lig’in 5 şampiyon takımını etiketleyerek, “Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın” mesajını paylaştı.