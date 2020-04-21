Bakan Kasapoğlu'ndan Kaan Öztürk için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, trafik kazasından hayatını kaybeden Eskişehirspor 19 Yaş Altı Takımı’nda forma giyen Kaan Öztürk için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Eskişehirspor’un genç futbolcusu Kaan Öztürk’ün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dilerim."
Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'de efsane koç Obradovic'in geleceği merak konusuydu. Küçülmeye gidilmesi beklenen basketbol takımında Obradovic'in de ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp, Sırp hocayla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin 3 sene önce Aziz Yıldırım döneminde gündemine gelen Dario Maresic, bir kez daha Sarı-Lacivertlilere önerildi. Ali Koç, bu öneriyi değerlendirmeye alırken son karar yeni teknik direktöre bırakılacak. Fenerbahçe, Reims'in 3 milyon Euro vererek Sturm Graz'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonlu kiralayacak.
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