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aksam.com.tr
  • 03 Aralık 2020 Perşembe 09:26
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Bakan Kasapoğlu'ndan İrfan Can Kahveci paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan İrfan Can Kahveci paylaşımı

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, RB Leipzig karşında hat-trick yapan Medipol Başakiehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maşallah sana İrfan Can" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in RB Leipzig ile oynadığı mücadelede rakip ağlara 3 gol gönderen başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kasapoğlu paylaşımında milli futbolcu için, "Maşallah sana İrfan Can" yorumunda bulundu.

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