Bakan Kasapoğlu'ndan İrfan Can Kahveci paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in RB Leipzig ile oynadığı mücadelede rakip ağlara 3 gol gönderen başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kasapoğlu paylaşımında milli futbolcu için, "Maşallah sana İrfan Can" yorumunda bulundu.
Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci; Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan dördüncü futbolcu oldu. Öte yandan milli futbolcumuz, Gareth Bale ve Brezilyalı Ronaldo'dan sonra hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılma üzüntüsünü yaşadı.
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