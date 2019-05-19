Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı kutluyorum. 22'nci şampiyonluğa ulaşma başarısını gösteren başta futbolcular olmak üzere teknik ekibi, yönetimi ve sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Galatasaray'a, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.