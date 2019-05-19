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  3. Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı kutluyorum. 22'nci şampiyonluğa ulaşma başarısını gösteren başta futbolcular olmak üzere teknik ekibi, yönetimi ve sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Galatasaray'a, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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