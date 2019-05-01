Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e kutlama

İki kulübü de yayımladığı mesajla kutlayan bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Play-off çeyrek final serilerinde rakiplerini yenerek Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde iki temsilcimizin de yer alması Türk sporu adına çok gurur verici. Bu sevinci bizlere yaşatan sporculara, teknik heyetlere ve yöneticilere teşekkür ediyorum. 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de mücadele edecek olan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyorum."