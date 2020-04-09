Bakan Kasapoğlu'ndan Fatma Uruk'a destek ve moral telefonu

Serbest dalışta dünya rekoru kırmak için Meksika'nın Valladolid kentine giden milli sporcu, koronavirüs salgını nedeniyle dalış yapacakları yerlere ulaşma imkanları olmadığı için yaklaşık 1 aydır rekor denemesi için bu ülkede bekliyor. Salgın nedeniyle Türkiye'ye de dönüş yapamayan Fatma Uruk, Meksika'da yaşadığı zorlukları DHA'ya anlatmıştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, DHA'nın haberi üzerine milli sporcuya ulaştı. Kasapoğlu'nun telefonla aradığı Fatma Uruk'a, nelere ihtiyacı olduğu ve destek olmak için neler yapabileceklerini sorduğu öğrenildi. Kasapoğlu ayrıca sürekli irtibatta olmak ve gelişmelerle ilgili bilgi almak istediğini söyleyerek milli sporcuya moral verdi.
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun kendisini aramasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Fatma Uruk, "Burada bazen kendimi yalnız hissediyordum. Artık hissetmiyorum. Çok mutluyum" dedi.
"KENDİMİ ARTIK YALNIZ HİSSETMİYORUM"
DHA'ya konuşan milli sporcu, Kasapoğlu'nun Bakanlık olarak tam destek vereceklerini söylediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Bir şeylerin yoluna gireceğini ve bugünlerin geçeceğine inanıyorum. Güzel şeylerin olacağını umuyorum. Çok güzel de bir haber aldım. Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu telefonla arayarak, kendisinden tam destek alacağımı söyledi. Bu nedenle Spor Bakanlığımıza ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamasını okumuştum. 'Bu günlerin, Türk sporuna irtifa kaybettireceğini düşünmüyoruz' diye. Bu sözler açıkçası bana büyük cesaret verdi. Burada bazen kendimi yalnız hissediyordum. Artık hissetmiyorum. Çok mutluyum. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben yine söz verdiğim gibi burada beklemeye, bu süreci atlatmaya ve sağlığımı korumaya devam edeceğim. Nihayet rekoru da kırıp çok mutlu bir şekilde, güzel ve sağlıklı günlerin de müjdesini vererek Türkiye'ye döneceğim. Herkese sağlıklı günler diliyorum."
Yaklaşık 1 aydır rekor denemesi için Meksika'da bekleyen Uruk, 23 Nisan'da salgın izin verirse dalışını gerçekleştirecek. Ancak bu tarihte de dalışın yapılmaması halinde milli sporcu hedefine ulaşmak için 19 Mayıs'a kadar beklemeyi planlıyor.
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