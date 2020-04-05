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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 16:28
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 16:37

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş paylaşımı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonundaki iç saha başarısına atıfta bulunarak "evde kal" mesajı verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Beşiktaş mesajı geldi... Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın! @Besiktas" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu'nun hesabından yayınlanan videoda ise "Beşiktaş 2016-2017 sezonunda sahasında oynadığı 17 karşılaşmada da kaybetmedi ve üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye" mesajı verilerek koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine atıfta bulunuldu.

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından dün de benzer bir paylaşımı A Milli Takım'a mesaj göndererek yapmıştı.

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Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş paylaşımı
Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonundaki iç saha başarısına atıfta bulunarak "evde kal" mesajı verdi.

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