Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Beşiktaş mesajı geldi... Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın! @Besiktas" ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu'nun hesabından yayınlanan videoda ise "Beşiktaş 2016-2017 sezonunda sahasında oynadığı 17 karşılaşmada da kaybetmedi ve üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye" mesajı verilerek koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine atıfta bulunuldu.
Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından dün de benzer bir paylaşımı A Milli Takım'a mesaj göndererek yapmıştı.
Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın! @Besiktas #EvindeKalTürkiye #YineKazanacaksın pic.twitter.com/LoUV5gL02Z— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 5, 2020
Koronavirüs tedavisine evinde devam eden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan yeni bir paylaşım.
Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman karantina günlerini AKŞAM'a anlattı: “Stok yapmıyorum. Haftalık alışveriş yapıyorum. Çünkü tedarik ve gıda sisteminde Türkiye'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden stok yapmaya ihtiyaç duymuyorum.”
Beşiktaş'ta; Jeremain Lens, Loris Karius, Victor Ruiz ve Kevin-Prince Boateng'in ülkelerine gitme taleplerine olumlu yanıt geldi. Ligin en iyi ihtimalle haziranda başlayacağını belirten söz konusu oyuncular, "Ailemizin yanında olmak istiyoruz, bırakın gidelim" dedi. Beşiktaş yönetimi ise onayı belirli şartlarla bağlayarak verdi.
Galatasaray, Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina için harekete geçti. Fatih Terim'in bankoları arasında yer alan yıldız futbolcunun 1 yıl daha kiralanması için İngiliz ekibiyle anlaşmaya varıldı. Galatasaray, Lemina için yine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonundaki iç saha başarısına atıfta bulunarak "evde kal" mesajı verdi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun tamamen iptal edilip edilmeyeceği soruldu, Avrupa futbolunun patronu bakın ne yanıt verdi.
Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.