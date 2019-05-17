İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena'da Dörtlü Final organizasyonu, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Türk derbisiyle başladı.

Sarı-lacivertliler, üst üste ve toplamda 5. kez Dörtlü Final'de yer alırken, Anadolu Efes 18 yıl sonra bu organizasyonda mücadele etti.

Bakan Kasapoğlu, takımları yalnız bırakmadı

ençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan karşılaşmayı izledi.

İspanya'ya bugün gelen Bakan Kasapoğlu, maçtan önce de iki takımın da soyunma odalarına da giderek başarı dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu'na, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti.

Vesely ve Kalinic kadroda

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları düzelen oyuncular Jan Vesely ile Nikola Kalinic kadroda yer aldı.

Tedavileri tamamlanan iki isim de başantrenör Zeljko Obradovic tarafından kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe Beko'nun Fransız uzunu Joffrey Lauvergne ile İtalyan forveti Luigi Datome ise sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Ali Koç saha kenarında

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımına destek olmak için İspanya'ya geldi.

Karşılaşma başlamadan kısa bir süre önce salona giren ve soyunma odasına giderek sarı-lacivertli teknik heyet ve oyunculara başarılar dileyen Koç, müsabakayı saha içi koltuklarında izledi.

Türk taraftarlar tribünde

Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarı, takımlarını desteklemek için tribündeki yerini aldı.

Geçtiğimiz Dörtlü Final organizasyonlarına göre, Vitoria-Gasteiz'e ulaşımın zor olması ve konaklama sıkıntısı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların sayısında azalma oldu.

Tribünlerde 200 kadar Anadolu Efes, 3 binin üzerinde de Fenerbahçe taraftarı bulundu.

Sıkı güvenlik önlemleri

Karşılaşmanın oynanacağı Fernando Buesa Arena'nın etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Organizasyona akredite olan Türk basın mensuplarının çok büyük bir bölümününe otopark kartı verilmedi. Araçlarını salona 2-3 kilometre uzaklıkta park eden basın mensupları, yağışlı ve soğuk havada yürümek zorunda kaldı.

Dörtlü Final görsel şölenle başladı

Dörtlü Final'in açılışı görsel şölenle başladı.

Organizasyonun ilk maçı öncesi takımlar sahaya çıkmadan parkede görsel şovlar yapıldı. İki pota altına dev perdeler yerleştirilirken takımların Dörtlü Final'e nasıl geldiğini anlatan görüntüler, buraya yansıtıldı.

Lazer şovlarının da yapıldığı açılış töreni beğeni topladı.