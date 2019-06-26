Bakan Kasapoğlu, şampiyon voleybolcuları kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen kabulde Kasapoğlu, milli sporcu ve teknik kadroyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu, "Bu bir başlangıç, asıl olan bundan sonra voleybolun geleceğinin çok daha güzel olacağını müjdelediniz. Tüm branşları önemsiyoruz ama sizleri de daha çok desteklemek adına tüm çabamızı ortaya koyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da yurt dışı programlarından sonra sizlerle buluşmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman sporcuların yanında olduklarını vurgulayarak, "İnşallah sizlerle daha büyük başarılara koşacağız. Sadece bakanlığımızın kapıları değil, gönül kapılarımız da sizlere açık. Hepiniz bizim için çok değerli ve anlamlısınız. Başarılarınız ile hem bizlere mutluluk sağlayacaksınız hem de bundan sonraki nesillere rol model olacaksınız, böylece gelecekte de imanız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokolün önemine de değinen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim ile spor iş birliği noktasında çok güzel çalışmalarımız var. Milli Eğitim Bakanımız da spora çok önem veren bir bakanımız. Hem voleybol olsun hem diğer branşlar olsun inşallah çok büyük bir gelişimi sağlayacağız. Tesisleşme konusunda çok güzel aşamalar katettik. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 17 yıllık tesisleşmenin dünyanın hiçbir yerinde örneği yok. Şampiyonluk yolunda maç yaptığınız salonlardan olan Sivas ve Malatya'daki salonları gördünüz. Tıpkı onlar gibi illerimizde, ilçelerimizde devasa salonlarımız var. Bundan sonraki süreçte her yaştan vatandaşımızla bu salonları dolduracağız ve onlara spor yaptıracağız. Ardından sportif başarılarımızı çok daha yukarılara taşıyacağız."

Spordaki gençleşmeyle olimpiyatlardaki beklentinin de arttığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Gençleşerek, enerjimizle ve birlik beraberlik ruhumuzla inşallah çok daha başarılı olacağız. Başkanımız ve hocalarımız duayen isimler. Bu sizin için büyük avantaj. Bu imkanları değerlendirebilirsek çok mutlu olacağız. Ülkemizin bu mutluluğa layık olduğunu düşünüyorum. Bizler, halkımızı mutlu etmekle yükümlüyüz. Bu yüzden tüm imkanları, bugüne kadar olduğu gibi yine sizler için seferber ederek çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.