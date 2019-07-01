Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6641
  • 6,3959
  • 252.379
  • 99.735
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Bakan Kasapoğlu, milli eskrimcileri kabul etti

Bakan Kasapoğlu, milli eskrimcileri kabul etti

Bakan Kasapoğlu, milli eskrimcileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'i makamında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez binasında gerçekleştirilen kabulde, milli sporcuların yanı sıra Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı ve beraberindeki heyet de yer aldı.

Sporcularla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, 15 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak Dünya Eskrim Şampiyonası için başarı temennisinde bulundu.

Kasapoğlu, Bakanlık olarak her zaman sporcuların yanlarında olduklarını belirterek, "Sporcularımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık sürecinde edinecekleri tecrübeler hem ülkemizin sportif geleceği adına hem de gençlerimizin yarınları adına ışık saçmaya, ümit aşılamaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Bakan Kasapoğlu'na milli sporcular kılıç hediye etti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı...
<p>Libya’daki barış görüşmelerini baltalayan General Halife Hafter, uğradığı yenilginin ardından Tür

Libya´da Son Durum... Libya´da Neler Oluyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rusya'daki ARMY-2019'u 800 bin kişi ziyaret etti

Meksika dolu fırtınasına teslim oldu: 1,5 metre kalınlığında tabaka oluştu