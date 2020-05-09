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aksam.com.tr
  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:05
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  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:06

Bakan Kasapoğlu karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü

Bakan Kasapoğlu karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı dönüşünde Gaziantep'te Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurdunda karantinada bulunan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik ile telefonda görüştü.

Fransa'da liglerin iptal edilmesiyle Ramazan Ayı’nı geçirmek için Türkiye’ye gelen milli futbolcu Zeki Çelik’in, Gaziantep’teki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Ümmü Gülsüm Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

1 Mayıs’tan bu yana yurtta karantinada olan Zeki Çelik’i telefonla arayan Bakan Kasapoğlu, karantina süreci ve sağlık durumu ile ilgili olarak milli futbolcudan bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Zeki Çelik'e yurtta herhangi bir ihtiyacı ya da sıkıntısı olup olmadığını sorarken, milli futbolcu ise memnuniyetini dile getirerek, sağlanan imkanlardan dolayı Bakan Kasapoğlu’na ve yurt görevlilerine teşekkür etti.

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