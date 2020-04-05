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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 20:02
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 20:25

Bakan Kasapoğlu "Evde Kal" mesajına büyükleri de dahil etti

Bakan Kasapoğlu "Evde Kal" mesajına büyükleri de dahil etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun "Evde Kal" paylaşımları sürüyor.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamış kulüplerin, iç saha performanslarını referans göstererek koronavirüse karşı evde kalmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan paylaşımlarda bulundu.

Kasapoğlu dün de çağrısına A Milli Futbol Takımı'nı dahil etmişti.

İşte Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun o paylaşımları;

BEŞİKTAŞLI PAYLAŞIM

BURSASPORLU PAYLAŞIM

FENERBAHÇELİ PAYLAŞIM

GALATASARAYLI PAYLAŞIM

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

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