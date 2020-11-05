  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 14:52
  • |
  • Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu, Emre Sakçı'yı tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Emre Sakçı'yı tebrik etti

Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi müsabakalarında 50 metre kurbağalamada 25.29 saniye yüzerek kendisine ait olan Avrupa rekorunu kıran Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde (ISL) 50 metre kurbağalamada 25.29 saniye yüzerek kendisine ait Avrupa rekorunu kıran Emre Sakçı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi yarışlarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Milli yüzücümüz Emre Sakçı’nın 50 metre kurbağalamada 25.29 saniye yüzerek kendisine ait Avrupa rekorunu kırması bizleri çok mutlu etti. Başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcumuzun elde ettiği sonuçta emeği geçenleri kutluyorum. Derecesiyle dünyanın en iyi ikinci derecesini elde ederek dünya rekoruna 4 salise daha yaklaşan Emre Sakçı’nın başarılarının devamını diliyorum.”

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı
Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı

Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı

Galatasaray'a sürpriz forvet
Galatasaray'a sürpriz forvet

Galatasaray'a sürpriz forvet

Yönetimle görüş ayrılığı yaşadığı bir konu var!
Yönetimle görüş ayrılığı yaşadığı bir konu var!

Yönetimle görüş ayrılığı yaşadığı bir konu var!

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Eyvah! Falcao yine sakatlandı
Eyvah! Falcao yine sakatlandı

Eyvah! Falcao yine sakatlandı

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Jose Sosa'dan gelen haberle sarsıldı
Fenerbahçe Jose Sosa'dan gelen haberle sarsıldı

Fenerbahçe Jose Sosa'dan gelen haberle sarsıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mustafa Cengiz'den beklenmedik karar
Mustafa Cengiz'den beklenmedik karar

Mustafa Cengiz'den beklenmedik karar

Seçime hazırlanan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yeniden başkan adayı olma kararı aldığı ve yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı ortaya çıktı.

Mustafa Denizli'den itiraf: Teklif var
Mustafa Denizli'den itiraf: Teklif var

Mustafa Denizli'den itiraf: Teklif var

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.

Erol Bulut'tan Yanalvari sözler
Erol Bulut'tan Yanalvari sözler

Erol Bulut'tan Yanalvari sözler

Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut sezon sonunda şampiyon olacaklarına inanıyor. Başarılı antrenör, “Yüzde 70 kapasitedeyiz. Yüzde yüze ulaştığımızda önümüzde kimse duramaz. Şampiyonluğu kimseye kaptırmayacağız” ifadelerini kullandı.

Yunus Mallı transferinde yeni gelişme
Yunus Mallı transferinde yeni gelişme

Yunus Mallı transferinde yeni gelişme

Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.