Bakan Kasapoğlu, Emre Sakçı'yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde (ISL) 50 metre kurbağalamada 25.29 saniye yüzerek kendisine ait Avrupa rekorunu kıran Emre Sakçı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi yarışlarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Milli yüzücümüz Emre Sakçı’nın 50 metre kurbağalamada 25.29 saniye yüzerek kendisine ait Avrupa rekorunu kırması bizleri çok mutlu etti. Başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcumuzun elde ettiği sonuçta emeği geçenleri kutluyorum. Derecesiyle dünyanın en iyi ikinci derecesini elde ederek dünya rekoruna 4 salise daha yaklaşan Emre Sakçı’nın başarılarının devamını diliyorum.”
Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Seçime hazırlanan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yeniden başkan adayı olma kararı aldığı ve yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı ortaya çıktı.
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.
Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut sezon sonunda şampiyon olacaklarına inanıyor. Başarılı antrenör, “Yüzde 70 kapasitedeyiz. Yüzde yüze ulaştığımızda önümüzde kimse duramaz. Şampiyonluğu kimseye kaptırmayacağız” ifadelerini kullandı.
Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.