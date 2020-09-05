Bakan Kasapoğlu: 'Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi tesislerle donattı'

İstanbul Tenis Merkezi, İstinye’de açıldı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sporu tabana yayma ve erişilebilir kılma noktası en az tesisin açılışı kadar önemli. Başarılı sporcuların vakıf üniversitelerinde burslu şekilde okutulmasına yönelik 52 vakıf üniversitesiyle protokol gerçekleştirmiştik. Bunun sonucunu önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu bir başlangıç, daha da ileri gitmemiz lazım. Spor alanlarının içinde eğitime yönelik alanları da inşaa etmemiz lazım” dedi.
8 EYLÜLDE AÇILIŞ
Bakan Kasapoğlu, “Gerçekleştirdiğimiz protokoller aslında dev adımlar ama bu adımları daha güçlü şekilde aktarmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun ve sporcunun en büyük destekçisi, dostu. İstanbul’da belediye başkanı olduğu günden itibaren AK Parti Hükümeti’nde Türkiye’nin tamamını tesislerle donattı. Tesisimiz 8-13 eylül TEB BNP Paribas tenis şampiyonasıyla kapılarını açacak. Ben inanıyorum ki burada çok güzel etkinlikleri ülkemizin güzide ev sahipliğiyle gerçekleştireceğiz” dedi.
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