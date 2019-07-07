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  3. Bakan Kasapoğlu, Ali Gürbüz'ü tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Ali Gürbüz'ü tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Ali Gürbüz'ü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz'ü kutladı.

Bakan Kasapoğlu'nun yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz'ü kutluyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak görüyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."

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