Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor müsabakalarının ertelendiğini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarının geleceğinin tartışıldığı toplantıdan erteleme kararı çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada tüm spor müsabakalarının ertelendiğini duyurdu.



Ligler ertelendi!

Bakan Kasapoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Hepimizin malumu, dünyayı saran ve binlerce insanı etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili çalışmalarımız güçlü şekilde devam ediyor. Tüm gelişmeleri ülke olarak an be an takip ediyoruz. Hastalığın dünyadaki yayılımı ve sonrasındaki senaryoları takip ediyoruz. Devletimizin tüm kurumları elinden gelen önlemleri yapıyor. Bu salgının üstesinden millet olarak, devletimizle el ele vererek geleceğiz. 14 günlük karantina süreci, yurt dışından gelen vatandaşlar için çok önemli. Yayılımı kontrol altına almak için duyarlılık çok önemli. Vatandaşlarımıza bu konuda teşekkür ederim. Dünyada birçok ülke karantinada sıkıntı çekerken, bizler bu süreci iyi şekilde yönetiyoruz.

Sporda da temas olduğu için birçok ülkede ligler ertelendi. UEFA toplantısı sonrası EURO2020 de ertelendi. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz ve kararlarımızı sürekli güncelliyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı'na da teşekkür ederiz. Hedefimiz Türk sporunun sadece bugününü değil, yarınlarını da kurgulamak. Bu süreci birlikte değerlendirmek için toplandık. Bu süreci milletimizle yürüttükten sonra sporda da yürüyüşümüz güçlü bir şekilde devam edecek.

“LİGLERİN ERTELENMESİNE KARAR VERDİK”

Geçen hafta müsabakaların seyircisiz oynanma kararı alındı. Türkiye liglerin seyircisiz oynanma kararını en erken alan ülke oldu. Tedbiren alınan bu karar, koronavirüsün yayılım süreci nedeniyle tekrar değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün değerli bir toplantı yapıldı. Bugün itibariyle bizler de toplandık ve liglerin ertelenmesine hep beraber karar verdik. Spor camiamızla birlikte diyaloglarımıza devam edeceğiz. Güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

Yabancı futbolcularımızın yurt dışı gidiş gelişleriyle ilgili konuştuk. 14 gün karantina süreci var. Kulüplerimiz, futbolcuların bu durumlarını hassasiyetle devam takip edecek. Bugünleri hep birlikte atlatacağız. Aldığımız karar camiamıza ve gençlerimize hayırlı olsun.”

MAÇLAR HANGİ TARİHE KADAR ERTELENDİ?

Bakan Kasapoğlu’nun ardından söz alan TFF Başkanı Nihat Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakan Kasapoğlu'nun daveti üzerine federasyonları başkanları olarak geldik ve değerli bir toplantı yaptık. Çalışmalarımıza kulüplerle devam edeceğiz. Bundan sonraki yol haritamızı tespit edeceğiz. Hedefimiz liglerin en kısa sürede başlaması ve taraftarlarla birlikte statlarda olmak. En kısa sürede bu tarihleri belirleyeceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız.”

HİDAYET TÜRKOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

“Devlet olarak bu zaman kadar atılmış adımlar bizleri çok mutlu etti. Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Dünya olarak zorlu bir günden geçiyoruz. Sporcuların çekincelerini, kaygılarımızı her zaman Bakanımıza bildiriyorduk. Alınan bu karar, herkesi mutlu etmiştir. Bundan sonra alacağımız tedbirleri görüştük. Hijyen konusunda federasyonlar olarak gerekenleri yapacağız. Federasyonlar olarak, sporculardan, antrenörlerden, hakemlerden isteklerimiz farklı olacak. Kendilerine iyi bakmalarını isteyeceğiz.”

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ'IN AÇIKLAMALARI

“Türk sporu için en iyi kararı tartıştık. Federasyonların görüşlerine Bakanımız önem verdi. Kendisine teşekkür ederiz. Türk sporu için hayırlı olsun. Bu alınan karar, burada bırakılmamalı. Voleybol branşı olarak zor bir süreçteyiz. Olimpiyat hazırlığı bizim için çok önemli, birçok organizasyon ertelendi. Planlı ve programlı ilerlememiz gerekiyor. Bunu kulüplerimizle yapacağız.”

MEHMET SEPİL'İN AÇIKLAMALARI

“Kulüpler Birliği Vakfı olarak bu kararı destekliyoruz. Sağlık açısından bu tedbiri almak zorundaydık. Bu toplantıda herkes ortak fikirdeydi. Aynı duyguları ve düşünceleri paylaştık. Burada iş bitmiyor. Hızlı bir şekilde futbol konusunda, TFF ve kulüpler olarak hızlı bir çalışma yapacağız ev bu süreci nasıl yöneteceğimizle ilgili kararlar alacağız. Cuma günü kulüp başkanlarını toplantıya çağıracağım. Önümüzdeki sürecin birçok değişik noktaları var. Mayıs ayında biten kontratlar, oyuncuların talepleri... Bunları tek bir ses haline getirmek zorundayız. Sayın Bakan'a teşekkür ederiz. Bu seyircisiz oynanan maçların süreci de sağlıklı şekilde atlatıldı. Artık beraber çalışarak yeni bir takvim oluşturacağız. Bu çalışmalar cuma günü ile başlayacak.”

SERVET YARDIMCI'NIN AÇIKLAMALARI

“Kulüplerle beraber bu süreci, UEFA'da da yakından takip ederek, yeniden takvim oluşması konusunda karar aldık. Bu süreci beraber yöneteceğiz. Bu karar ülkemize hayırlı olsun.”