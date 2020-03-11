Bakan Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması gibi bir durum yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir süredir gündemin ilk sırasında yer alan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Şu anda liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması gibi bir durum söz konusu değil’ diyen Bakan Kasapoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

"Mart ve Nisan aylarındaki 80'den fazla müsabakayı ertelemiş durumdayız. Bunların listesini paylaşacağız.

Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili şeyler geliyor. Bununla ilgili bir şey gündemimizde değil. Şu an itibariyle tüm bilgilerimizi anbean güncellemeye devam edeceğiz.”

#CANLI Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi veya maçların seyircisiz oynanması şu an gündemimizde var olan bir durum değil pic.twitter.com/rJJiNq0RVm — 24 TV (@yirmidorttv) March 11, 2020

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