Bakan Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması gibi bir durum yok

‘Şu anda liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması gibi bir durum söz konusu değil’ diyen Bakan Kasapoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:
"Mart ve Nisan aylarındaki 80'den fazla müsabakayı ertelemiş durumdayız. Bunların listesini paylaşacağız.
Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili şeyler geliyor. Bununla ilgili bir şey gündemimizde değil. Şu an itibariyle tüm bilgilerimizi anbean güncellemeye devam edeceğiz.”
#CANLI Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi veya maçların seyircisiz oynanması şu an gündemimizde var olan bir durum değil pic.twitter.com/rJJiNq0RVm— 24 TV (@yirmidorttv) March 11, 2020
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir süredir gündemin ilk sırasında olan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından olan ve birçok kupa kazanan milli oyuncu Arda Turan, çok özel açıklamalarda bulundu.
Teknik direktör Mesut Bakkal, gündeme bomba gibi düşen itirafta bulundu. Deneyimli teknik adam, kariyerini anlattığı 'Mesut Bir Adamın Hikâyesi' adlı kitabında Galatasaray'dan teşvik pimi aldığını itiraf etti ve olayın detaylarını anlattı.
Beşiktaş'ta önceki teknik direktör Abdullah Avcı'yla başlayıp; Umut Nayir, Ruiz, Elneny ve Ljajic'le devam eden soğuk algınlığı salgını, son olarak Caner Erkin'i vurdu. Tecrübeli sol bek, 2 gündür idmana çıkamadı. Kulüp, tedbir olarak tesislere misafir girişini yasakladı.
Liglerde 43 tane üst klasman, 86 tane üst klasman yardımcısı, 154 tane klasman, 305 klasman yardımcı hakem görev alıyor. Toplam 588 hakemden 77'sinin daha önce bu mesleği yapanlarla yakın akrabalık ilişkisi var.
Sarı-Lacivertliler'de kaptan Emre futbolu bırakacak... Sözleşmesi sona erecek Mehmet Ekici, Isla ve Falatte ile yollar ayrılacak. Tolgay, Alper, Mevlüt ve Zajc topun ağzında. Kiralık olarak gönderilen Zanka ve Frey'e de yeni takım bulunacak.
Trabzonspor sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa ile yeni kontrat yapmak istiyor. Bordo-Mavililer, yıldız futbolcuya 1 yıllık yeni kontrat önermeye hazırlanırken oyuncunun maaşında da indirim yapması bekleniyor. Jose Sosa'nın talebi ise 1 yılın üstünde bir sözleşme.