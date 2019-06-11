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11 Haziran 2019 Salı 07:22 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 07:26

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla İzlanda'da

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla İzlanda'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla İzlanda'ya geldi.

İzlanda'ya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı ile gelen Bakan Kasapoğlu, milli takımın konakladığı otelin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ay yıldızlı ekibin bu akşam çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağını belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Milli takımımız önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Şükürler olsun cumartesi günü Fransa karşısında çok önemli bir galibiyet aldık. Millet olarak çok mutlu olduk. Yine aynı şekilde başarılı olacağımıza ve aynı coşku, heyecan ve inançla yarınki müsabakadan da en güzel şekilde ayrılacağımıza inanıyoruz. Millilerimize moral vermek, destek olmak için onlarla birlikteyiz. Az önce İzlanda'ya arkadaşlarımızla birlikte geldik. Federasyon başkanı ve ekibi karşıladılar sağ olsunlar. İnşallah yarın da gün boyu hem onlarla beraber olacağız hem de takımımıza destek olacağız ve millet olarak inşallah takımımızın başarısıyla gurur duyacağız. İleriye yönelik olarak hem Avrupa şampiyonası hem de ondan sonraki süreçte cumartesi günü gözlemlediğimiz gibi, izlediğimiz gibi başarıya doğru hep birlikte yürüyeceğiz. Ben şimdiden millilerimize, hocamıza, teknik ekibimize başarılar diliyorum. İnşallah sevinen taraf, galip gelen taraf, dostça, centilmence oynayan taraf olarak inşallah sevineceğiz, hep birlikte ve bu haklı gururu yaşayacağız."

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'na 3'te 3'le başlayan milli takımın çok iyi bir yolda olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın her zamanki destekleri, milletimizin coşkusu, heyecanı, katkısı, millilerimizin moralini her zaman en yükseklerde tutuyor. Bunu görüyoruz, bunu tecrübe ediyoruz. Bu şekilde inşallah bu maçta ve bundan sonraki uzun yürüyüşümüzde bu moralle, bu heyecanla, bu inançla başarıya kenetlendik ve yürümeye devam edeceğiz." dedi.

(AA)

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