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aksam.com.tr
  • 06 Eylül 2020 Pazar 18:00
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Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da 3. oldu

Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da 3. oldu

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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda İspanya'da sezonun dördüncü etabında ikinci yarışı 3. sırada bitirdi.

İspanya'da MotorLand Aragon Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye adına yarışan Bahattin Sofuoğlu, piste çıktı.

Yarışı, Jeffrey Buis birinci, Scott Deroue ikinci, Bahattin Sofuoğlu üçüncü sırada tamamladı.

Bahattin Sofuoğlu, kariyerindeki ilk üçüncülüğü elde ederek, podyuma çıkmayı başardı.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda pole pozisyonunu kazanan ilk Türk yarışçı olan 17 yaşındaki Sofuoğlu, sezonun dördüncü etabında İspanya'da ilk yarışı dün 2. sırada bitirmişti.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, pilotlar klasmanda 93 puanla beşinci sırada yer alıyor.

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