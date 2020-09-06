Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da 3. oldu

SPOR GÜNDEMİ

Sörloth'un sözleşme detaylarını açıklıyoruz! Alınamaz, satılamaz Sörloth'un sözleşme detaylarını açıklıyoruz! Alınamaz, satılamaz AKŞAM, Trabzonspor'un golcüsünün sözleşmesindeki detayları açıklıyor. Zorunlu satın alma opsiyonu için Norveçli'nin bu sezon maçların yüzde 50'sinde oynaması gerekiyor. 9 milyon euroluk serbest kalma maddesinin yürürlüğe girmesi için ise tapusunun Trabzon'da olması şart.

Beklenmedik talep sonrası transfer zora girdi Beklenmedik talep sonrası transfer zora girdi Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı eski golcüsü Vincent Aboubakar, ödemelerde bir sıkıntı yaşamak istemediği için Siyah-Beyazlılardan teminat talebinde bulununca transfer zora girdi.

Semih Kaya gelişmesi! Arda abisi gibi yapacak Semih Kaya gelişmesi! Arda abisi gibi yapacak Sparta Prag ile sözleşmesi biten ve şu an boşta olan tecrübeli stoper Semih Kaya, eski takımı Galatasaray'dan haber bekliyor. 29 yaşındaki savunmacı, Arda Turan gibi boş mukaveleye imza atmaya hazır.

G.Saray'ın Ndiaye yalanlamasında F.Bahçe'ye gönderme G.Saray'ın Ndiaye yalanlamasında F.Bahçe'ye gönderme Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Badou Ndiaye'nin transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı.

'500 bin beğeniye gelirim' dedi, taraftarlar işi bitirdi '500 bin beğeniye gelirim' dedi, taraftarlar işi bitirdi Fenerbahçe, Guangzhou ile sözleşmesini fesheden İsrailli forvet Eran Zahavi ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli hücumcu, Sarı-Lacivertlilerden yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak. Bu arada Eran Zahavi, spor paylaşımları yapan bir sosyal medya hesabının ‘Come to Fenerbahçe' paylaşımına ‘Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa...' cevabını verdi. Bunun üzerine Sarı-Lacivertli taraftarlar, Zahavi'nin bu cevabını beğeni yağmuruna tuttu.