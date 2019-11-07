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  3. Gomis'i apar topar gönderen Galatasaray, o günden beri hücumda gün yüzü görmedi

Gomis'i apar topar gönderen Galatasaray, o günden beri hücumda gün yüzü görmedi

Gomis'i apar topar gönderen Galatasaray, o günden beri hücumda gün yüzü görmedi

İki sezon önce zam talebini geri çevirip Bafetimbi Gomis’i apar topar gönderen Galatasaray, o günden bu yana Süper Lig’de hücumda gün yüzü görmedi.

Geçen sezon Gomis sonrasında ligin ilk yarısını forvetsiz kapatan, ardından Mitroglou ve Diagne aşısı da tutmayan Galatasaray, bu sezon Falcao ve Andone’yi alsa da aradığını bulamadı. Gomis’i sattığı günden beri golcülerden yana yüzü gülmeyen Aslan, Fransız forvetin 500 bin euro zam talebini geri çevirmişti. Cim-Bom, Diagne, Falcao ve Andone için toplam 28 milyon euro harcadı.

(Star)


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