Bafetimbi Gomis: Falcao transferi Galatasaray ve Türk futbolu için iyi bir gelişme

Galatasaray'da geçirdiği harika sezonun ardından geçtiğimiz sezonun başında Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılıların yeni golcüsü Radamel Falcao ile ilgili konuştu ve Kolombiyalı oyuncunun başarılı olacağına inandığını belirtti.

Falcao'nun zamanla çok pozisyon bulan bir oyuncu olacağını kaydeden Gomis, "Falcao ile telefonda konuşma şansı yakaladım ve Galatasaray'da harika anlar yaşayacağını söyledim. Çok fazla gol atacak çünkü Fatih Terim'in başında olduğu bir Galatasaray'da oynamak, bir hücumcu için çok fazla pozisyon bulacağı anlamına geliyor. Avrupa'da başka hiçbir yerde yaşayamayacağı durumlar yaşayacak. Türklerin hayatını kulübe adayan anlayışı ile birlikte Falcao çok sevilecek ve taraftarlar için kendisini aşacak" ifadelerini kullandı.

"FALCAO TRANSFERİ TÜRKİYE İÇİN İYİ"

Falcao'nun transferinin Türkiye açısından da önemli bir hamle olduğunu vurgulayan Fransız oyuncu, "Falcao transferi Galatasaray ve Türk futbolu için iyi bir gelişme. Geçen sezon kriz ligi etkiledi. Radamel şu anda kariyeri, geçmişi ve kalitesiyle Türk futbolunun önemli isimlerinden biri oldu. Türk futbolunun böyle harika oyunculara sahip olması güzel" diye konuştu.

Radamel Falcao, Galatasaray'da 5 maçta 360 dakika süre aldı ve 1 kez ağları sarstı.

(Sporx)