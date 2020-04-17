Bafetimbi Gomis, birlikte çalıştığı en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, Fransız basınına yaptığı açıklamada kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan en iyi 11’i oluşturdu. Gomis takımın teknik direktörü olarak Galatasaray’da oynarken takımın başında olan Fatih Terim’i seçerken onun hakkında, "Fatih Terim, Galatasaray ile UEFA Kupası’nı kazanmayı başaran bir teknik direktör. Çok sayılan biri. Kazanma kültürü var. Bu takımı sonuna kadar götürebilir" yorumunda bulundu.
Gomis, birlikte oynadığı en iyi 11’i Hugo Llrois, Eric Abidal, Lilian Thuram, Dejan Lovren, Samuel Umtiti, Patrick Vieira, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Franck Ribery, Florian Thauvin ve Karim Benzema olarak belirledi.
34 yaşındaki futbolcu yedek kaleci olarak da Galatasaray’dan takım arkadaşı Fernando Muslera’yı listeye aldı. Yedeklerde ayrıca Willy Sagnol, Yohan Benalouane, Henri Bedimo, Joshua Guilavogui, Mohammad Al Shalhoub ve Thierry Henry yer aldı.
Sezon sonunda kiralık sözleşmeleri bitecek Mario Lemina ve Michael Seri'nin yerine düşünülen milli futbolcu Okay Yokuşlu, kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yokuşlu hedefleri için Avrupa'ya gittiğini belirterek, "Kendi hayal ve hedeflerime ulaşmak adına Avrupa'ya geldim. Celta kariyerim iyi geçiyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar Okay'ın Türkiye'ye gelmeyeceği şeklinde yorumlandı.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
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