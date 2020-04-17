  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Bafetimbi Gomis, birlikte çalıştığı en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti
  • 17 Nisan 2020 Cuma 18:00
  • |
  • 17 Nisan 2020 Cuma 18:00

Bafetimbi Gomis, birlikte çalıştığı en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti

Bafetimbi Gomis, birlikte çalıştığı en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti

Paylaş

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'da futbol yaşamını sürdüren Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, kariyerinde birlikte oynadığı en iyi 11'i seçti. Gomis birlikte çalıştığı en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçerken, yedek kaleciye ise Fernando Muslera'yı aldı.

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, Fransız basınına yaptığı açıklamada kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan en iyi 11’i oluşturdu. Gomis takımın teknik direktörü olarak Galatasaray’da oynarken takımın başında olan Fatih Terim’i seçerken onun hakkında, "Fatih Terim, Galatasaray ile UEFA Kupası’nı kazanmayı başaran bir teknik direktör. Çok sayılan biri. Kazanma kültürü var. Bu takımı sonuna kadar götürebilir" yorumunda bulundu.

Gomis, birlikte oynadığı en iyi 11’i Hugo Llrois, Eric Abidal, Lilian Thuram, Dejan Lovren, Samuel Umtiti, Patrick Vieira, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Franck Ribery, Florian Thauvin ve Karim Benzema olarak belirledi.

34 yaşındaki futbolcu yedek kaleci olarak da Galatasaray’dan takım arkadaşı Fernando Muslera’yı listeye aldı. Yedeklerde ayrıca Willy Sagnol, Yohan Benalouane, Henri Bedimo, Joshua Guilavogui, Mohammad Al Shalhoub ve Thierry Henry yer aldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Domagoj Vida: Maçları, taraftarları, heyecanı, yarışmayı özledim

title

Salih Uçan: Sezon başında Galatasaray'dan teklif aldım ama bu sene oynamam gerekiyordu

title

Cedi Osman'dan 'Jordan mı, LeBron mı?' sorusuna cevap: Tercihim LeBron James

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Terim'in listesinde yer alan Okay Yokuşlu'dan mesaj var
Terim'in listesinde yer alan Okay Yokuşlu'dan mesaj var

Terim'in listesinde yer alan Okay Yokuşlu'dan mesaj var

Sezon sonunda kiralık sözleşmeleri bitecek Mario Lemina ve Michael Seri'nin yerine düşünülen milli futbolcu Okay Yokuşlu, kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yokuşlu hedefleri için Avrupa'ya gittiğini belirterek, "Kendi hayal ve hedeflerime ulaşmak adına Avrupa'ya geldim. Celta kariyerim iyi geçiyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar Okay'ın Türkiye'ye gelmeyeceği şeklinde yorumlandı.

Bu kez G.Saray da engel olamadı! F.Bahçe sezonun transfer bombasını patlattı
Bu kez G.Saray da engel olamadı! F.Bahçe sezonun transfer bombasını patlattı

Bu kez G.Saray da engel olamadı! F.Bahçe sezonun transfer bombasını patlattı

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Efsane futbolcu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Efsane futbolcu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Efsane futbolcu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Galatasaray'dan teklif alıp neden reddettiğini açıkladı
Galatasaray'dan teklif alıp neden reddettiğini açıkladı

Galatasaray'dan teklif alıp neden reddettiğini açıkladı

Aytemiz Alanyaspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Uçan, Akdeniz ekibine imza atmadan önce Galatasaray'dan teklif aldığını söyledi.

Ligler ne zaman başlayacak? Yeni açıklama
Ligler ne zaman başlayacak? Yeni açıklama

Ligler ne zaman başlayacak? Yeni açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair birçok konuya açıklık getirdi. Bakan Kasapoğlu, liglerin ne zaman başlayacağına yönelik soruya, “Ben sporcularımızla da federasyonlarla da konuşuyorum. Ne zaman başlayacağız ise ulusal ve uluslararası akıl ile kararlaştırılacaktır” cevabını verdi.

Cemil Turan ve Engin Verel AKŞAM'a konuştu
Cemil Turan ve Engin Verel AKŞAM'a konuştu

Cemil Turan ve Engin Verel AKŞAM'a konuştu

Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.

Kaptan'dan 385, Gustavo'dan 215
Kaptan'dan 385, Gustavo'dan 215

Kaptan'dan 385, Gustavo'dan 215

Kaptan Emre Belözoğlu'nun 385 bin TL ile başı çektiği bağış kampanyasına, Sarı-Lacivertli futbolcular tam 2 milyon 391 bin 500 liralık destek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.