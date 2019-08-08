Badou Ndiaye, Premier Lig'in yeni takımlarından Sheffield United ile anlaştı

Championship ekiplerinden Stoke City'nin sözleşmeli futbolcusu olan Senegalli oyuncu, Premier Lig'e yeni yükselen Sheffield United ile anlaşmaya vardı.
28 yaşındaki oyuncunun İngiltere'de kalmak istediği ve yapılan görüşmeler sonrasında Sheffield United'ın transfere yanaştığı belirtildi.
Badou Ndiaye, geçen sezon Galatasaray'da 34 maçta oynadı ve 3 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
Galatasaray'da U21 forması giyen Çekdar Orhan, Akhisarspor ile anlaştı.
Beşiktaş yönetimi, performansı eleştiri konusu olan Isimat Mirin ile yollarını ayırma kararı aldı.
Fenerbahçe’nin bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Kolarov hakkında İtalyan basınından Sarı-Lacivertlileri üzecek bir yorum geldi.
Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu satış listesine koyan Galatasaray'da henüz kayda değer bir transfer gelişmesi olmadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos ayı sayısındaki yazısında transferlerle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
Akhisarspor karşısında yaptığı şahsi hatalarda taraftarları çıldırtan Marcao, Fatih Terim'in de tepkisini çekti.
Forvet hattını zenginleştirmek isteyen Beşiktaş, Sevilla'da oynayan 23 yaşındaki golcü Carlos Fernandez'i gündemine aldı.