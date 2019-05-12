Badou Ndiaye için Sevilla devrede

Galatasaray ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Stoke City'e geri dönecek olan Badou Ndiaye için bu kez İspanyol Estadio Deportivo Gazetesi'nden flaş bir iddia geldi; "Sevilla, Ndiaye'yi istiyor".

Galatasaray'ın 16 milyon euroya satıp, 800 bin euro kiraladığı Ndiaye için devreye giren Sevilla'da Monchi'nin transfer süreci için girişimlere başladığı ve Stoke City'nin transfer sürecinde ikna edilebileceği kaydedildi. Sevilla için "cazip bir transfer opsiyonu" olarak değerlendirilen Ndiaye'nin kiralık transferine izin vermeyen Stoke City, Senegalli futbolcu için 7 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi.

Kariyerine İngiltere Championship Ligi'nde devam etmek istemeyen Ndiaye için bir diğer iddia ise Everton cephesinden geldi. İspanyol basınının yanı sıra İngiliz basını da Andre Gomes'i Tottenham'a satacak olan Everton'un Stoke'dan Ndiaye'yi transfer ederek Portekzili futbolcunun boşluğunu dolduracağını iddia etti.

(Sporx)