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08 Haziran 2019 Cumartesi 09:55 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:55

Babel'in paylaşımı Galatasaraylıları ayağa kaldırdı

Babel'in paylaşımı Galatasaraylıları ayağa kaldırdı

Galatasaray'ın transferini açıklamaya hazırlandığı belirtilen Ryan Babel, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtilen Ryan Babel, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Ryan Babel sosyal medya hesabından aslan fotoğrafı paylaştı. Galatasaray'ın 2,2 milyon euroluk garanti ücret vereceği Ryan Babel'e imza parası için de yaklaşık 1,7 milyon euro ödenecek ve Hollandalı oyuncunun yıllık maliyeti 3,9 milyon euroyu bulacak.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.

İşte Ryan Babel'in paylaşımı;

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