Babel'e Hollanda'dan talip var! Menajeri açıkladı...

Galatasaray'da ayrılık için izin istediği belirtilen Ryan Babel'in Newcastle United ve Ajax ile görüştüğü iddia edilirken, menajerinden Hollanda basınına bir açıklama geldi.
Ryan Babel'in Ajax ile görüşmeler yaptığını doğrulayan menajeri Winny Haatrecht, "Evet, Babel'in kiralanması için Ajax ile görüşüyoruz" sözlerini kullanarak kısa bir açıklama yaptı.
HEDEFİ EURO 2020
Sarı kırmızılılarda Henry Onyekuru transferi sonrasında forma şansı azalan Babel'in Ajax'a imza atması durumunda Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Ronald Koeman'ın gözünün önünde olacağı belirtildi ve Hollanda Ligi'nde forma giymesi opsiyonunun Babel için daha iyi olacağı vurgulandı
Öte yandan De Telegraaf'ın haberinde, "Ajax, Ryan Babel'i transfer etmek istiyor ve bu yönde ilk görüşmesini yaptı ancak Galatasaray, Babel için bir miktar bonservis bedeli istiyor" ifadelerine yer verildi.
33 yaşındaki Ryan Guno Babel, Galatasaray formasıyla 20 maçta forma giyerken 5 gol, 1 asistle oynadı.
(Sporx)
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Burak Yılmaz, Antalya kampında tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Transferle alakalı aklında en ufak bir şey olmadığını söyleyen tecrübeli golcü, Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi konusunda bir tasarrufu olmadığını söyledi. Burak, Everton'dan ayrılması gündemdeki Cenk Tosun için de "Come to Beşiktaş' diyebilirim" açıklamasını yaptı.
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Ryan Babel'in Ajax ile görüşmeler yaptığını doğrulayan menajeri Winny Haatrecht önemli ifadeler kullandı.
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