Babel ve Şener'le anlaşan Galatasaray'ın üçüncü transferi Jimmy Durmaz

Fransız ekibi Toulouse'la biten sözleşmesini uzatmayan Türk pasaportlu İsveçli oyuncu, Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon Euro talep etti. Bu miktarı çok bulan sarı-kırmızılı kulüp ise 1.5 milyon Euro'ya Jimmy'yi ikna edip Sinan Gümüş'ün boşluğunu da doldurmayı planlıyor.

(Sabah)