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11 Haziran 2019 Salı 09:54 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 09:54

Babel ve Şener'le anlaşan Galatasaray'ın üçüncü transferi Jimmy Durmaz

Babel ve Şener'le anlaşan Galatasaray'ın üçüncü transferi Jimmy Durmaz

Jimmy Durmaz & Galatasaray flörtünde sona gelindi. Sarı-kırmızılı takımın Babel ve Şener'den sonraki 3'üncü takviyesinin Jimmy Durmaz olması bekleniyor.

Fransız ekibi Toulouse'la biten sözleşmesini uzatmayan Türk pasaportlu İsveçli oyuncu, Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon Euro talep etti. Bu miktarı çok bulan sarı-kırmızılı kulüp ise 1.5 milyon Euro'ya Jimmy'yi ikna edip Sinan Gümüş'ün boşluğunu da doldurmayı planlıyor.

(Sabah)

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