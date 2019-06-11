11 Haziran 2019 Salı 09:54 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 09:54
Babel ve Şener'le anlaşan Galatasaray'ın üçüncü transferi Jimmy Durmaz
Jimmy Durmaz & Galatasaray flörtünde sona gelindi. Sarı-kırmızılı takımın Babel ve Şener'den sonraki 3'üncü takviyesinin Jimmy Durmaz olması bekleniyor.
Fransız ekibi Toulouse'la biten sözleşmesini uzatmayan Türk pasaportlu İsveçli oyuncu, Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon Euro talep etti. Bu miktarı çok bulan sarı-kırmızılı kulüp ise 1.5 milyon Euro'ya Jimmy'yi ikna edip Sinan Gümüş'ün boşluğunu da doldurmayı planlıyor.
(Sabah)