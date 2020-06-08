AKŞAM
1996-2001 yılları arasında Galatasaray’da forma giyen Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, oynadığı yıllarda dünyanın da en önemli futbolcularından biriydi. Üstün vizyonu, yaratıcılığı ve mükemmel sol ayağı olan Hagi’nin Galatasaray’da oynarken, dünyaya gelen ve Türk vatandaşı olan oğlu Ianis, geçtiğimiz günlerde İskoç ekibi Glasgow Rangers’a transfer oldu. 21 yaşındaki futbolcunun bu transferi futboldaki babalar ve oğulları yeniden gündeme getirdi.
YOLLARI TÜRKİYE’DEN GEÇTİ
Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde hem babası hem de kendisi ünlü olan futbolcular var. Gheorghe-Ianis Hagi onların başında geliyor. Ancak, bu sezon Trabzonspor’da fırtına estiren Alexander Sörloth’un babası Goran Sörloth’un da bir dönem yolu Türkiye’den geçti. Goran Sörloth, 1993-94 sezonunda Bursaspor forması giyerken, oğlu ise tam 26 yıl sonra Türkiye’de ter döküyor. Ülkemizde top koşturan bir diğer baba oğlu ise Kosecki ailesi.
İKİSİ DE BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ
Roman Kosecki, 1990-92 yıları arasında Galatasaray’da oynarken oğlu Jakup Kosecki ise 2018 yılında Adana Demirspor’a imza attı ve halen Mavi-Beyazlı formayı giyiyor… Türk futbolundaki baba-oğul futbolcuların en ünlüsü ise Fikret-Burak Yılmaz… Yılmaz ailesinin bir diğer ortak yönü ise baba ve oğulun Beşiktaş forması giymesi… Oğul Burak Yılmaz, halen Siyah-Beyazlı takımda boy gösteriyor. Türk futbolunda bir diğer baba-oğul ise Semih-Utku Yuvakuran…
SEMİH, GALATASARAY VE FENERBAHÇE’DE, UTKU, BEŞİKTAŞ’TA
Semih Yuvakuran kariyerinin büyük bölümünü Galatasaray ve Fenerbahçe’de geçirdi. 1984-90 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen Semih, 90-95 arası ise Çubukluyu sırtına geçirdi. Ancak oğul Utku Yuvakuran babasının oynadığı takımları değil Türk futbolundaki bir diğer büyük takım olan Beşiktaş’a imza attı. Utku 2017’den bu yana Siyah-Beyazlılar’da… Mesut-Enes Ünal ve Yusuf-Batuhan Altıntaş da Türk futbolundaki bir diğer baba-oğul futbolcular…
İLK AKLA GELEN MALDINI AİLESİ
Dünya futbolundaki baba-oğulların başında İtalyan Maldini ailesi geliyor… Cesare’nin ardından Paolo şimdi de Daniel futbolcu oldu. Patrick-Justin Kluivert ve Johan-Jordi Cruyff da futbolcu baba oğullar.
Dünya futbolunda birçok baba-oğul futbolcu var. Ancak bunların en meşhuru İtalyan Maldini ailesi. İlk futbolcu olan ve Milan forması giyen Cesare Maldini oldu. Cesare gibi oğlu Paolo Maldini de Siyah-Kırmızılı formayı yıllarca terletti ve sayısız başarılar kazandı. Paulo’dan ise bayrağı oğlu Daniel Maldini aldı. 18 yaşındaki Daniel de şu an Milan’da oynuyor. Maldini’ler gibi ünlü baba-oğulların başında ise Johan-Jordi Cruyff geliyor.
FELSEFESİ DEVAM EDİYOR
Barcelona efsanesi olan Johan Cruyff’un kısa paslarla ve hızlı hareketlerle topa sahip olma felsefesi hala günümüzde etkili… Johan 2016’da kanserden hayatını kaybetti. Oğul Jordi ise tıpkı babası gibi Barcelona’da forma giydi ancak futbolculuk kariyerinde çok fazla sakatlık yaşadı. Hollanda futbolunun bu efsane baba-oğullarına bir de Kluivert’lar eklendi. Patrick Kluviert’ın oğlu Justin da tıpkı babası gibi futbolcu oldu ve şu anda gelecek vaat eden isimlerin başında geliyor.
RADAMEL GARCIA-FALCAO
Galatasaray’ın süper starı Radamel Falcao Garcia Zarate’nin babası Radamel Garcia King de eski bir futbolcu. Defans oynayan baba Radamel Garcia, ülkesindeki çeşitli takımlarda forma giydi. Ancak oğlu Radamel Falcao, forvet olarak futbola başladı ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi golcüleri arasına adını yazdırdı. Falcao, Kolombiya’nın en büyük futbolcularından biri olarak kabul ediliyor. Baba Radamel ise geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti.
KENNY-PAUL DALGISH
Kenny Dalglish tüm zamanların en iyi İskoç oyuncularından biri olarak kabul edilir. Celtic ve Liverpool’da 824 maçta 336 gol attı ve 10 lig şampiyonluğu, dört İskoç Kupası, bir FA Kupası ve üç Avrupa Kupası da dahil olmak üzere sayısız kupa kazandı. Oğul Paul da babası gibi futbolcu oldu. Ancak babası kadar ünlü olamadı.
KULÜP SAHİBİ
Hagi, futbolu bıraktıktan sonra bir dönem teknik direktörlük yapsa da sonra kendi futbol takımını kurdu ve oğlu Ianis’i burada yetiştirdi. 55 yaşındaki Georghe Hagi şu anda Romanya Viitorul Constanta’nın sahibi ve yöneticisidir.
DANNY-DALEY BLIND
Baba Danny Blind, futbolculuk kariyerinde UEFA Kupası, Kupa Galipleri Kupası ve Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. Oğlu Daley Blind de babasının izinden gidip futbolcu oldu. Daley, Manchester United macerasının ardından yeniden Ajax’a döndü.
DIEGO-GIOVANNI SIMEONE
Futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid, Inter ve Lazio gibi takımlarda oynayan Diego Simeone’nin oğlu Giovanni de futbolcular kervanına katılan isimlerden… Bonservisi Fiorentina’da bulunan Giovanni, Cagliari’de forma giyiyor… Diego orta sahada oynuyordu, Giovanni forvet.
LILIAN-MARCUS THURAM
Lilian Thuram döneminin en iyi futbolcuların biriydi. Monaco, Parma, Juventus ve Barcelona’da oynadı. Modern çağın en iyi savunmacıları arasında gösterilen Thuram’ı oğlu Marcus da takip etti. Marcus, babası gibi savunmacı değil santrfor oldu. Şu an da M’Gladbach’ta forma giyiyor.
PETER-KASPER SCHMEICHEL
Futbol tarihinin en büyük kalecilerinden biri olarak kabul edilir Peter Schmeichel… Brondby, Manchester United, Sporting Lizbon’da sayısız başarılar kazandı, futbol tarihine adını altın harfl erle yazdırdı. Oğlu Kasper da Peter’ın peşinde gitti ve kaleci oldu… Herkes babasının gölgesinde kaldığını düşünürken Kasper, Leicester City’nin 2016’da kazandığı rüya şampiyonlukta kaleyi koruyan isimdi… Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü’yle takım arkadaşı…
ALF INGE-ERLING HAALAND
Alf Inge Haaland kariyeri boyuca, Nottingham, Leeds ve Manchester City’de forma giydi. Ancak oğlu Erling Haaland daha şimdiden kendisini geçti… Avrupa’nın dev kulüplerinin listesinde yer alan 19 yaşındaki santrfor, dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak gösteriliyor. Oğul Haaland babasını gölgede bıraktı.
HENRIK-JORDAN LARSSON
İsveç futbolunun Ibrahimovic’ten sonra en ünlü ismi olan Henrik Larsson’un kariyeri başarılarla dolu… Barcelona’da da forma giyen Henrik’in oğlu Jordan da babası gibi futbolcu olan isimlerden… 22 yaşındaki Jordan aynı babası gibi forvet oynuyor…
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