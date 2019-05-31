Azubuike Okechukwu, Fenerbahçe'den onay bekliyor

Geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Mısır ekibi Pyramids'te olan 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu'nun 2 milyon Euro'ya bonservisinin alınabileceği öğrenildi.

Eğer teknik patron Ersun Yanal da transfere onay verirse Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirecek.

Geçen sezon Çaykur Rizespor'da çok başarılı olan Nijeryalı merkez orta saha oyuncusu enerjisiyle orta sahanın ilacı olabilir.

Fenerbahçe aynı bölgede forma giyen Emre Belözoğlu ile de anlaşma sağlamıştı.

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