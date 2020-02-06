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  • 06 Şubat 2020 Perşembe 08:00
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  • 06 Şubat 2020 Perşembe 09:04

Aziz Yıldırım'dan selam var

Aziz Yıldırım'dan selam var

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FENERBAHÇE’NİN eski Başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyadan mesaj yolladı.

AKŞAM

Yıldırım, ‘Fenerbahçelilerin size selamı var Başkanım’ sözünün ardından, “İyi akşamlar, herkese selamlar” mesajını paylaştı.

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Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçelilere mesaj
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçelilere mesaj

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçelilere mesaj

FENERBAHÇE’NİN eski Başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyadan mesaj yolladı.

Hedef çifte kupa
Hedef çifte kupa

Hedef çifte kupa

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Sergen Yalçın bayıltır
Sergen Yalçın bayıltır

Sergen Yalçın bayıltır

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'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!
'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!

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Ay-Yıldız'a güçlü destek
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Avantaj Alanyaspor'da
Avantaj Alanyaspor'da

Avantaj Alanyaspor'da

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