Aziz Yıldırım'dan selam var

EN son 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe’yi yenerek Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Trabzonspor, 9 sezonluk kupa hasretini sonlandırma yolunda çifte kupa hedefiyle ilerliyor.

DenizBank ile TFF, 3 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı. Banka “Ay-Yıldıza güçlü destek” sloganıyla bütün milli takımlara katkı sağlayacak.

Avantaj Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti ve yarı final için avantaj sağladı.