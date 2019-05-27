Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0543
  • 6,7807
  • 250.324
  • 86.035
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Aziz Yıldırım: Bir daha Fenerbahçe'de görev yapmayacağım

Aziz Yıldırım: Bir daha Fenerbahçe'de görev yapmayacağım

Aziz Yıldırım: Bir daha Fenerbahçe'de görev yapmayacağım

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, FETÖ davasının duruşmasında açıklamalarda bulundu.

"Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmayı Fenerbahçe Kulübü Yönetimi ve eski Başkanı Aziz Yıldırım, Silivri'de yakından takip etti.
undefined

"BİZİM DEĞİL, F.BAHÇE'NİN DAVASI"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, duruşmalar devam ederken basın toplantısına açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, "Bu dava sadece bizim değil, Fenerbahçe'nin davasıdır. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi. Uzun zamandır gelmediğimiz için ortam boş kalmış. Yalan ifadeler veriliyor. 14 Şubat'ta 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Sonra 15 Temmuz'da birçok insanımız şehit oldu. FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz." dedi.

"FB TV'DE DOĞUM GÜNÜM KUTLANMADI"

Ali Koç yönetimien gönderme yapan, Fenerbahçeli taraftarlara ise mesaj yollayan Aziz Yıldırım, "Ne Aziz Yıldırımcı olun ne Ali Koçcu olun. Bugün Fenerbahçe TV'de doğum gününü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Böyle olmazsa elimizden Fenerbahçelilik gider." diye konuştu.

"BİR DAHA BAŞKAN OLMAYACAĞIM"

Ayrıca Aziz Yıldırım "Fenerbahçe'de birlik bozulmamalı. Bu sene kötü olabilir ama seneye her şey daha iyi olabilir. Fenerbahçe yok olursa, bizim Fenerbahçeliliğimiz biter. Ben bir daha Fenerbahçe'de başkan olmayacağım, görev almayacağım. 20 yıl başkanlık ettiği Fenerbahçe'ye darılma gibi bir durumum olamaz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazal aşka geldi
Çarpışma'ya Onur Saylak böyle veda etti
Ünlü oyuncudan evliliğe ilk adım!
Genç şarkıcının kardeşi oyuncu oluyor
Danla ve Enis Serenay'dan mı bahsediyor?
ABD?nin Los Angeles eyaletinin Azusa bölgesinde Tigger isimli bir ev kedisi, kendisine saldıran iki

Kedi Kendine Saldıran Çakalları Böyle Kovaladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

THY yolcularını Çin'in 2 bin yıllık tarihi olan Xian şehrine taşımaya başlayacak

Sağlık Bakanlığı: Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz