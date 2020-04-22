Fenerbahçe'de tam 20 yıl başkanlık yaparak kulüp tarihine geçen Aziz Yıldırım, başkanlık döneminin ardından inzivaya çekilerek sessizliğe bürünmüştü. Son olarak 2 Kasım'daki doğum günü organizasyonunda Fenerbahçe'ye dair bir hareket içerisinde olmayacağını, geri dönmek gibi bir isteğinin ve planlamasının olmadığını açıklayan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda dikkat çekici kararlara imza attı.
DERNEKLE OLAN BAĞLARINI KOPARDI
Aziz Yıldırım’ın, ilk olarak Fenerbahçe'nin en önde gelen taraftar dernekleri arasında yer alan, kendisinin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı 1907 Derneği'nden istifa ettiği öğrenildi. Yıldırım’ın, istifa dilekçesini 1907 Derneği yönetim kuruluna ilettiği, bu vesileyle dernekle olan bağlarını kopardığı belirtildi.
TEMELLERİNİ ATTIĞI ÜNİVERSİTEDEN DE AYRILDI
Aziz Yıldırım'ın bir diğer çarpıcı hamlesi ise kendisin en önemli projelerinden biri olarak temellerini attığı Fenerbahçe Üniversitesi'nin mütevelli heyetinden ayrılması oldu. Yıldırım'ın bu kararı mevcut başkan Ali Koç'un da yer aldığı mütevelli heyetinden ayrılmasıyla birlikte aldığı öğrenildi.
Aziz Yıldırım'ın yanı sıra mütevelli heyetinde yer alan, Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım dönemindeki yönetim kurulu üyelerinin de istifalarını verdiği, böylece üniversite mütevellit heyetinde, üniversite kurucularından hiç kimsenin kalmadığı kaydedildi.
(Haberturk)
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti.
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