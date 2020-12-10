AZ Alkmaar fırsat tepti, Napoli ve Real Sociedad kol kola turladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, E ve F grubu maçları sona erdi.
Karşılaşmalar, hayatını kaybeden unutulmaz İtalyan futbolcu Paolo Rossi için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.
Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Roma ve Young Boys, B Grubu'nda Arsenal ve Molde, C Grubu'nda Bayer Leverkusen ve Slavia Prag, D Grubu'nda Rangers ve Benfica, E Grubu'nda PSV Eindhoven ve Granada, F Grubu'nda da Napoli ve Real Sociedad, son 32 turuna çıktı.
TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:
A GRUBU:
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 3-1
Young Boys (İsviçre) - Cluj (Romanya): 2-1
B GRUBU:
Dundalk (İrlanda) - Arsenal (İngiltere): 2-4
Rapid Wien (Avusturya) - Molde (Norveç): 2-2
C GRUBU:
Bayer Leverkusen (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 4-0
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Nice (Fransa): 1-0
D GRUBU:
Standard Liege (Belçika) - Benfica (Portekiz): 2-2
Lech Poznan (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-2
E GRUBU:
PSV (Hollanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-0
PAOK (Yunanistan) - Granada (İspanya): 0-0
F GRUBU:
Napoli (İtalya) - Real Sociedad (İspanya): 1-1
Rijeka (Hırvatistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.
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