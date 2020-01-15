Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı mağlup etti ve tur için avantaj sağladı

BB Erzurumspor-Beşiktaş CANLI TAKİP

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında bugün TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor’la karşılaşıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.