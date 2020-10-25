Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

İLK 11’LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech
AYTEMİZ ALANYASPOR 1-0 FATİH KARAGÜMRÜK
Gol: Dk.8 Davidson
MAÇTAN DAKİKALAR
1’ Mücadelede ilk düdük çaldı.
2’ Brahim Darri, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
8’ Sağ kanattan kesilen ortada top Davidson’un önünde kaldı. Brezilyalı futbolcu klas bir plase ile topu ağlara gönderdi. (1-0)
18’ Badou Ndiaye’nin rakip ceza sahasına girmeden çektiği şutu kaleci Marafona kurtardı.
19’ Ceza sahası içinde topla buluşan Alassane Ndao, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Marafona kurtarıyor.
19’ Fatih Karagümrük'ün 19. dakikada Salibur'un ayağından bulduğu gol VAR'dan döndü.
23’ Fatih Karagümrük takımında Jure Balkovec hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
27’ Ceza sahası içinde topla buluşan Brahim Darri, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.
Süper Lig'de 6. haftada cumartesi gününün ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelede 1-0 geri düşen ev sahibi ekip, maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi 2008-19 yılları arasında Bordo-Mavililerde forma giyen ve tartışmalı bir ayrılık yaşayan Onur Kıvrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski takımına destek oldu.
Fenerbahçe'nin bu akşam Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edeceği maçın VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sırt ağrıları nedeniyle dün akşamki BB Erzurumspor karşılaşması kadrosuna alınmayan Feghouli, idmanın tamamında takımla çalıştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Derbide kaybeden tarafı zor günler bekleyecek.