Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

Dev maç öncesi Onur Kıvrak'tan 'ez geç' mesajı

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi 2008-19 yılları arasında Bordo-Mavililerde forma giyen ve tartışmalı bir ayrılık yaşayan Onur Kıvrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski takımına destek oldu.