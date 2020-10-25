  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Ekim 2020 Pazar 15:49
  • |
  • Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

Paylaş

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. Karagümrük'ün 19. dakikada Salibur'un ayağından bulduğu gol VAR'dan döndü.

İLK 11’LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

AYTEMİZ ALANYASPOR 1-0 FATİH KARAGÜMRÜK

Gol: Dk.8 Davidson

MAÇTAN DAKİKALAR

1’ Mücadelede ilk düdük çaldı.

2’ Brahim Darri, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

8’ Sağ kanattan kesilen ortada top Davidson’un önünde kaldı. Brezilyalı futbolcu klas bir plase ile topu ağlara gönderdi. (1-0)

18’ Badou Ndiaye’nin rakip ceza sahasına girmeden çektiği şutu kaleci Marafona kurtardı.

19’ Ceza sahası içinde topla buluşan Alassane Ndao, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Marafona kurtarıyor.

19’ Fatih Karagümrük'ün 19. dakikada Salibur'un ayağından bulduğu gol VAR'dan döndü.

23’ Fatih Karagümrük takımında Jure Balkovec hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

27’ Ceza sahası içinde topla buluşan Brahim Darri, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Almanlar sonunda yola geldi! 27 ay sonra gelen resmi mektup
Almanlar sonunda yola geldi! 27 ay sonra gelen resmi mektup

Almanlar sonunda yola geldi! 27 ay sonra gelen resmi mektup

Albayrak'a röportaj sırasında tepki: Vicdanınız rahat mı!
Albayrak'a röportaj sırasında tepki: Vicdanınız rahat mı!

Albayrak'a röportaj sırasında tepki: Vicdanınız rahat mı!

Lider Alanyaspor, Karagümrük'ü ağırlıyor | CANLI
Lider Alanyaspor, Karagümrük'ü ağırlıyor | CANLI

Lider Alanyaspor, Karagümrük'ü ağırlıyor | CANLI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Yeni Malatyaspor 1-0'dan geri döndü
Yeni Malatyaspor 1-0'dan geri döndü

Yeni Malatyaspor 1-0'dan geri döndü

Süper Lig'de 6. haftada cumartesi gününün ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelede 1-0 geri düşen ev sahibi ekip, maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Dev maç öncesi Onur Kıvrak'tan 'ez geç' mesajı
Dev maç öncesi Onur Kıvrak'tan 'ez geç' mesajı

Dev maç öncesi Onur Kıvrak'tan 'ez geç' mesajı

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi 2008-19 yılları arasında Bordo-Mavililerde forma giyen ve tartışmalı bir ayrılık yaşayan Onur Kıvrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski takımına destek oldu.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin bu akşam Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edeceği maçın VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.

Feghouli yeniden idmanda
Feghouli yeniden idmanda

Feghouli yeniden idmanda

Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sırt ağrıları nedeniyle dün akşamki BB Erzurumspor karşılaşması kadrosuna alınmayan Feghouli, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Erol Bulut'tan beklenen, Eddie Newton'dan sürpriz 11
Erol Bulut'tan beklenen, Eddie Newton'dan sürpriz 11

Erol Bulut'tan beklenen, Eddie Newton'dan sürpriz 11

Fenerbahçe bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Derbide kaybeden tarafı zor günler bekleyecek.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.