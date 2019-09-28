Aytemiz Alanyaspor, 1 puanla liderliğe tutundu

Sivasspor, henüz 35. saniyede Fernando'nun golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. Aytemiz Alanyaspor, 61. dakikada Papiss Cisse ile eşitliği sağladı.

İlk 5 haftada 5 gol atan Papiss Cisse, altıncı golünü atarak 'krallık' yarışında zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig'de haftaya lider giren Alanyaspor, bu beraberlikle birlikte puanını 14'e yükseltti ve zirvedeki yerini korumayı garantiledi. Sivasspor ise puanını 9'a yükseltti.

Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Sivasspor öne geçti. Orta alanda kazandığı topla Alanyaspor yarı sahasına giren Traore'nin pasında topu kontrol eden Fernando, kalecinin soluna çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

23. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortaladığı topa Bakasetas'ın gelişine vuruşu istediği gibi olmadı ve kaleci Samassa meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Siopis'in vuruşu sonrası savunmaya çarpıp yavaşlayan topa Efecan Karaca müdahale etmek isterken, meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

45. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Bakasetas'ın rakip ceza sahasına ortasında Welinton, topu arka direğe aşırdı. Müsait durumdaki Junior Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasında topla buluşan Junior Fernandes, geriden gelen Ceyhun Gülselam'a pasını aktardı. Bu oyuncunun şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

51. dakikada Efecan Karaca'nın ortaladığı topu Sivasspor savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Nsakala'nın sert şutunda kaleci Samassa, soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

61. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Efecan Karaca'nın sağdan ortasında, kale önünde iyi yükselen Cisse, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

77. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Kone, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Marafona gole izin vermedi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan

AytemizAlanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 61 Salih Uçan), Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 82 Djalma Campos), Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes (Dk. 72 Bammou), Cisse

DemirGrup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fernando, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 46 Kone), Traore (Dk. 65 Cofie), Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 Derlek), Yatabare

Goller: Dk. 1 Fernando (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Sarıkartlar: Dk. 15 Bakasetas, Dk. 57 Juanfran, Dk. 90+7 Welinton (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Uğur Çiftçi, Dk. 90+1 Samassa, Dk. 90+5 Yatabare, Dk. 90+6 Ziya Erdal (yedek kulübesinde) (Demir Grup Sivasspor)