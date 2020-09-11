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aksam.com.tr
  • 11 Eylül 2020 Cuma 21:33
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Ayrılık vakti geldi! Younes Belhanda'nın menajeri William D'avila resmen duyurdu

Ayrılık vakti geldi! Younes Belhanda'nın menajeri William D'avila resmen duyurdu

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Galatasaray'da Younes Belhanda'nın akıbeti belli oluyor. Fatih Terim'in gözden çıkardığı Faslı oyuncunun menajeri, William D'avila, "süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum." dedi.

Galatasaray'da yönetimin satışı için menajeri William D'avila'ya yetki verdiği Younes Belhanda'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Radyospor'a konuşan D'avila, "Belhanda için 3 kulüple görüşme hâlindeyim. Bir tanesi Arap Yarımadası'nda, diğeri Alman Bundesliga 1, öbürü ise Fransa Lig 1 ekibi. Kesin bir şey söyleyemem; ama hepsi de transferi bitirmek konusunda kararlı gözüküyorlar. Süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum" dedi.

William D'Avila'nın kastettiği Fransız kulübünün Nice olduğu öğrenildi.

"ETEBO YARARLI OLACAK"

Öte yandan, D'avila Galatasaray'a kiralık transferi gerçekleşen Etebo'nun, sarı kırmızılı takımda tüm beklentilere cevap vereceğini, bir an önce oynamaya başlayıp, Galatasaray'a katkı sağlamak konusunda çok arzulu olduğunu söyledi.  

Galatasaray'ın hedefi Oghenekaro Etebo'yu Fenerbahçe derbisine yetiştirmek

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