Aykut Kocaman, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u istiyor

Beşiktaş'ta Tyler Boyd, sezon başında Portekiz ekibi Guimaraes'ten 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Siyah beyazlılarda beklenen performansı sergileyemeyen ve bu nedenle ilk 11'e giremeyen ABD'li futbolcuya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

Konyaspor'un teknik patronu Aykut Kocaman, siyah beyazlıların sol kanat oyuncusuna göz diktiği ortaya çıktı. İki takım Boyd için ocak ayında transfer pazarlığına başlayacak.

(Sabah)