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10 Haziran 2019 Pazartesi 14:44 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:44

Ayhan Akman, Gazişehir Gaziantep'in sportif direktörü oldu

Ayhan Akman, Gazişehir Gaziantep'in sportif direktörü oldu

Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, sportif direktör olarak Ayhan Akman ile anlaştıklarını bildirdi.

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonla ilgili hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Bu anlamda sportif direktörlük görevine tecrübeli bir isim getirmek istediklerini anlatan Konukoğlu, "Ayhan Akman hocamızla sportif direktörlük konusunda anlaştık. Kendisi bugün itibariyle göreve başlamıştır." ifadelerini kullandı.

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