Ayağı kırılan Felipe Melo, 3-4 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında konuşan Erol Bulut, milli ara sonrasında bazı değişikliklere gideceğinin sinyallerini verdi.

Çebi ile Yalçın arasında dev zirve! Kadro dışı...

Çarşamba günü teknik direktör Sergen Yalçın ile toplantı yapacak olan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, başarılı antrenöre ‘arkandayız' mesajı verecek, kadro dışı ve para cezası gibi yaptırım talebi olup olmadığını soracak.