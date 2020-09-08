AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe HDI Sigorta

2019-2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi’nde normal sezonu ilk sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta ile ikinci sırada tamamlayan Arkas Spor, 2020 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda karşı karşıya geldi.
Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan zorlu randevunun ilk setine etkili başlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, 25 dakika süren seti 25-15’lik skorla kazanmasını bildi ve öne geçti. İkinci sette direnç gösteren Arkas Spor, sağladığı skor avantajını Efe Mandıracı’nın sayılarıyla korurken bu seti 20-25’lik üstünlükle tamamladı ve oyuna ortak oldu.
Oldukça çekişmeli geçen üçüncü sette, Nicholas Hoag ve Oliva Hidalgo’nun oyunuyla hakimiyeti elinde tutan Fenerbahçe HDI Sigorta, rakibinin yaklaşmasına izin vermedi ve 31 dakika süren seti 25-20 kazanarak setlerde tekrar öne geçti.
Karşılaşmanın dördüncü seti, iki ekibin karşılıklı sayılarıyla başladı. Bir ara 8-12 geriye düşen Fenerbahçe HDI Sigorta, üst üste aldığı sayılarla dönüşünü sağladı ve 16-13 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Kalan dakikalarda da oyun üstünlüğü koruyan Fenerbahçe HDI Sigorta, seti 25-20, maçı da 3-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş
Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Saxton Graham Vigrass, Nicholas Hoag, Oliva Salvador Hidalgo, Metin Toy, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak [L], Hasan Sıkar)
Arkas Spor: Efe Mandıracı, Mert Matic, Jay Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (J. Paulo Bravo [L], Mirza Lagumdzija)
Süre: 122 dakika (25, 29, 31, 37)
Setler: 25-15, 20-25, 25-20, 25-20
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