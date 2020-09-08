AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Fenerbahçe HDI Sigorta

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş, Josef de Souza'yı bitirdi Beşiktaş, Josef de Souza'yı bitirdi Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Brezilyalı orta saha Josef de Souza transferinde mutlu sona ulaştı.

'Burak Kapacak ve Kubilay Kanatsızkuş'un kafası karışık' 'Burak Kapacak ve Kubilay Kanatsızkuş'un kafası karışık' Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.

Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Monaco'nun 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli'yi transfer etti. Belçikalı futbolcu bugün İstanbul'a gelip kendisini 2 yıllığına Turuncu-Lacivertlilere bağlayan imzayı atacak.

17,5 milyon euro F.Bahçe'ye 2,6 milyon euro Rize'ye 17,5 milyon euro F.Bahçe'ye 2,6 milyon euro Rize'ye Vedat Muriqi, yarın Roma'ya gidip sağlık kontrolünden geçecek ve 5 yıllık imza atacak. Kosovalı'nın Lazio'ya transferi resmen noktalandı. Bu satıştan Fenerbahçe 17,5 milyon euro net kazanacak. Bonuslarla birlikte Sarı-Lacivertliler'in kasasına girecek miktar 20 milyon euroyu bulacak. Yüzde 15'lik pay ise Çaykur Rizespor'a verilecek.

'Sistemime uymuyor' dedi, haftalardır beklenen transferi veto etti 'Sistemime uymuyor' dedi, haftalardır beklenen transferi veto etti Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe, forvet transferi için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bir süredir Sarı-Lacivertlilerin gündeminde olan Eran Zahavi'yle ilgili ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Erol Bulut'un, İsrailli golcüyü veto ettiği öne sürüldü. Başarılı antrenörün, Vedat Muriqi tarzı bir forvet istediği belirtiliyor. Emre Belözoğlu'nun da teknik ekipler benzer fikirde olduğu ifade ediliyor.