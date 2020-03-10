  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Mart 2020 Salı 18:53
  • |
  • 10 Mart 2020 Salı 18:53

Avusturya'da ligler 2 hafta durduruldu

Avusturya'da ligler 2 hafta durduruldu

Paylaş

Avrupa'da yayılmaya devam eden Koronavirüs spora darbe vurma devam ediyor... Avusturya Futbol Federasyonu, liglerin 2 hafta durdurulmasına karar verdi.

Avusturya Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle liglerin 2 hafta durdurulduğunu açıkladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Altay, lider Hatayspor'u devirdi

title

Karagümrük'ten Erzurumspor'a ağır darbe

title

Borussia Dortmund-Schalke maçı seyircisiz oynanacak

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

TFF'den kulüplere MHK uyarısı!
TFF'den kulüplere MHK uyarısı!

TFF'den kulüplere MHK uyarısı!

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile "Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden MHK'yı çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir" dedi.

Mağlubiyet sonrası sözleşmesi feshedildi
Mağlubiyet sonrası sözleşmesi feshedildi

Mağlubiyet sonrası sözleşmesi feshedildi

BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Dev maç seyircisiz oynanacak
Dev maç seyircisiz oynanacak

Dev maç seyircisiz oynanacak

Almanya ile İtalya A milli takımları arasında 31 Mart'ta yapılacak hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.

Koronavirüs, sporu da vurdu! İşte alınan kararlar
Koronavirüs, sporu da vurdu! İşte alınan kararlar

Koronavirüs, sporu da vurdu! İşte alınan kararlar

Koronavirüsün etkisi sporu da etkilemeye devam ederken, UEFA ile birçok federasyon maçları seyircisiz oynama kararı aldı, bazı ülkelerde ise maçlar ertelendi.

Avusturya'da ligler 2 hafta durduruldu
Avusturya'da ligler 2 hafta durduruldu

Avusturya'da ligler 2 hafta durduruldu

Avrupa'da yayılmaya devam eden Koronavirüs spora darbe vurma devam ediyor... Avusturya Futbol Federasyonu, liglerin 2 hafta durdurulmasına karar verdi.

Milli takımın maçlarına koronavirüs engeli
Milli takımın maçlarına koronavirüs engeli

Milli takımın maçlarına koronavirüs engeli

A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Başkan resmen açıkladı: Koronavirüs kaptım
Başkan resmen açıkladı: Koronavirüs kaptım

Başkan resmen açıkladı: Koronavirüs kaptım

Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.