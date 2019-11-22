Avrupa'nın dev kulüpleri, Dani Olmo için birbirine girdi

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Salzburg’da oynadığı futbol ve attığı gollerle kulübü tarafından 100 milyon Euro fiyat biçilen Erling Haaland’dan sonra gözler şimdi de Dani Olmo’ya çevrildi.

Dinamo Zagreb formasıyla özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında parmak ısırtan ve Robert Moreno tarafından İspanya Milli Takımı’na davet edilen Olmo, Malta maçında attığı golle Avrupa devlerini harekete geçirirken, 21 yaşındaki genç yıldız için Barcelona, Real Madrid, Roma, Milan, Benfica, Juventus, Atletico Madrid, PSG, M.United ve M.City gibi kulüplerin amansız bir yarışa girdiği öğrenildi.

Şu anda Avrupa’nın konuştuğu üç genç yetenekten (Haaland – Merih Demiral) biri olan Olmo’nun, Transfermarkt’ın verilerine göre 30 milyon euro’luk değeri bulunurken, Dinamo Zagreb’in oyuncusunu 50 milyon euro'dan aşağı bir rakama bırakmayacağı ifade edildi.

Barcelona alt yapısında yetişen Dani Olmo, 2015 yılında Alen Halilovic takasında kullanılmış ve Dinamo Zagreb’e imza atmıştı.