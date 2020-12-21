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aksam.com.tr
  • 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:56
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Avrupa'nın 5 büyük liginde tablo

Avrupa'nın 5 büyük liginde tablo

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AA

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Lille, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMIER LİG

Son şampiyon Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderlik koltuğunda yer almaya devam etti.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Leicester City, konuk olduğu Tottenham'ı 2-0'la geçerek zirve mücadelesinde adını üst sıralara yazdırdı.

Premier Lig'in en farklı skorlarından bir diğerine ise Manchester United imza attı. Konuk ettiği Leeds United'ı 6-2'lik skorla yenen Manchester ekibi, ligde çıkışa geçti.

Everton, Goodison Park'ta ağırladığı, kötü gidişatını sürdüren Arsenal'i 2-1 mağlup etti. Manchester City ise Southampton deplasmanında galibiyeti, 1-0'lık skorla elde etti.

Premier Lig'in 14. haftası sonunda 31 puana ulaşan Liverpool, açık ara farkla ilk sırada yer aldı. Leicester City'nin 27 puanla ikinci sıraya yükseldiği ligde, 26 puana sahip takımlardan averajla Manchester United ve Everton ilk 4'e adlarını yazdırdı. Tottenham 25 puanla 5'inci, Southampton 24 puanla 6'ncı, Manchester City ise 23 puanla 7'nci sırada yer aldı.

Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan 22 puanlı Chelsea ise 21 puanlı West Ham United'ı bugün TSİ 23.00'da konuk edecek.

LA LIGA

Sezona iyi bir başlangıç yapan Atletico Madrid, konuk ettiği Elche'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğunda yer aldı.

Sezona istediği gibi başlayamamasına rağmen son haftalarda çıkışa geçen Real Madrid, konuk olduğu Eibar'ı 3-1'lik skorla geçti.

Sezonun formada ekiplerinden Real Sociedad ise deplasmanda Levante'ye 2-1 mağlup oldu.

Villarreal, deplasmanda Osasuna'yı 3-1 yenerken, Barcelona ise konuk ettiği Valencia ile 2-2 berabere kaldı.

La Liga'nın 14. haftası sonunda 29 puanla zirvede yer alan Atletico Madrid'i averaj farkıyla Real Madrid, 26 puanla Real Sociedad, 25 puanla Villarreal ve 21 puanla Barcelona takip etti.

SERIE A

Ligi namağlup lider götüren Milan, Sassuolo deplasmanından 2-1 galip ayrılarak konumunu korudu.

Zirve mücadelesi veren diğer Milano ekibi Inter, ağırladığı Spezia'yı 2-1 mağlup etti.

Yoluna yenilgisiz devam eden son 9 yılın şampiyonu Juventus, Parma'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Roma, konuk olduğu Atalanta'ya 4-1 yenilerek zirve mücadelesinde geriye düştü. Napoli ise deplasmanda Lazio'ya 2-0 mağlup oldu.

Serie A'nın 13. haftasını 31 puanla geçen Milan, liderliğini sürdürdü. Milan'ı, 30 puanla Inter, 27 puanla Juventus, 24 puanla Roma, 23'er puanla Napoli ve Sassuolo izledi.

BUNDESLIGA

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, zirveyi yakından ilgilendiren maçta Bayer Leverkusen'in konuğu oldu. Geriye düştüğü karşılaşmayı yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-1 kazanan Bavyera temsilcisi, liderlik koltuğunda yer aldı.

RB Leipzig, konuk ettiği Köln ile golsüz berabere kaldı. Ağırladığı Stuttgart'ı 1-0'la geçen Wolfsburg, zirve yarışının içinde kaldı.

Son haftalarda düşüşe geçen Borussia Dortmund ise Union Berlin deplasmanından 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Bundesliga'nın 13. haftası sonunda 30 puanla lider konumdaki Bayern Münih'i, 28'er puanlı Bayer Leverkusen ve RB Leipzig, 24 puanlı Wolfsburg ve 22 puanlı Borussia Dortmund takip etti.

LIGUE 1

Fransa'da zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada, Lille, konuk ettiği son 3 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile 0-0 berabere kaldı.

Olympique Lyon, Nice deplasmanından 4-1 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü.

Olympique Marsilya ise konuk ettiği Reims ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Ligue 1'de 16. haftanın ardından 33'er puanlı takımlardan Lille zirvede, Olympique Lyon ise ikinci sırada yer aldı. 32 puanlı PSG, 28'er puanlı Olympique Marsilya ile Rennes, ligde üst sıralarda yer alan diğer takımlar oldu.

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Helal olsun Burak! Yaptığı hareket takdir topladı

Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.

DETAY
• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.
• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.
• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.

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