Avrupa'da Türk derbisi

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak.
Eczacıbaşı VitrA, grupta 4 maçını da kazanarak 11 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe Opet ise 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yarınki maçta, Eczacıbaşı VitrA'nın son hafta öncesi liderliği garantileme, Fenerbahçe Opet'in de liderliği ele geçirme şansı bulunuyor.
İki takım arasında bu sezon Avrupa'da oynanan ilk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-2 kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenliyor…
Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.
G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.
Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getirerek kısa süre içinde camiayı yeniden ayağa kaldırıp yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu’da da geri sayıma geçti.
Galatasaray’ın Lemina gibi transferinde geç kalmayı istemediği bir diğer isim de Henry Onyekuru.
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.
Fenerbahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.