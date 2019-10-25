Avrupa'da aldığımız kötü sonuçlar sonrası Şampiyonlar Ligi tehlikesi giderek yaklaşıyor!

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kritik bir noktada bulunuyor. Takımlarımızın alacağı her puan büyük öneme sahip.

Ülke şampiyonunun doğrudan Devler Ligi'ne katılması için sıralamada ilk 10 ülke içinde olmamız gerekiyor. 11'inci sıradaki ülkenin de ön eleme oynamadan Devler Ligi'ne kalma olasılığı var. Buna göre, sıralamada ilk 10'da bulunan bir ülkenin takımı, Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırmalı... Aynı ekip, kendi ligini de devler ligine katılma potasında bitirmek zorunda.

Sezona 10. sırada başladık ama...

Türkiye, UEFA ülke sırlamasında sezona 10'uncu sırada başladı. Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında istediği sonuçları alamayınca, 31.400 puanla 11'inci basamağa geriledik.

Sezona iyi bir giriş yapan ve bizi geçen Hollanda, 9'uncu sıraya yükseldi. Portakalların 33.350 puanı var.

10'uncu basamakta ise 32.500 puanla Ukrayna bulunuyor. Türkiye'yi bekleyen bir diğer tehlike ise Avusturya takımlarının aldığı başarılı sonuçlar.

12'inci sıradaki Avusturya'nın da 30.125 puanı bulunuyor.

Grup aşamasında henüz umduğumuzu bulamadık. Temsilcilerimiz, 12 maçta; 1 galibiyet, 8 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, oynadığı üç maçta bir beraberlik elde etti. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, henüz puanla tanışamadı. Trabzonspor'un ise 2 mağlubiyet ve bir beraberliği var.

4 temsilcimiz arasında üçüncü hafta sonunda galibiyet alan tek temsilcimiz Başakşehir oldu. Turuncu lacivertliler, J grubunda topladığı 4 puanla, 5 puanlı lider Roma'nın arkasında ikinci sırada.

(TRT Spor)